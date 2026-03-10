Λ. Οίκος: Η τιμή της βενζίνης θα πέσει όταν επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι του Τραμπ στο Ιράν

Οι Αμερικανοί θα δουν την τιμή της βενζίνης να «πέφτει ραγδαία» μόλις επιτευχθούν «πλήρως» οι στόχοι εθνικής ασφάλειας του αμερικανικού στρατού στο Ιράν, δήλωσε απόψε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Μείνετε ήσυχοι, η πρόσφατη αύξηση στις τιμές του πετρελαίου και του αερίου είναι προσωρινή και αυτή η επιχείρηση θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές για τη βενζίνη, μακροπρόθεσμα», υποστήριξε.

Η εκπρόσωπος είπε ότι οι επιχειρήσεις θα τερματιστούν όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθορίσει ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι και το Ιράν παραδοθεί άνευ όρων. Ο Τραμπ είναι αισιόδοξος ότι οι στόχοι «θα επιτευχθούν γρήγορα», πρόσθεσε.

«Προχωράμε προς τα εμπρός, οι στόχοι είναι οι ίδιοι», σημείωσε, ενώ νωρίτερα δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός επιχειρεί να καταστρέψει τις υποδομές παραγωγής πυραύλων.

Αναφερόμενη στην κατάσταση στις αγορές, η Λέβιτ είπε ότι πρόεδρος και οι σύμβουλοί του σε θέματα ενέργειας «την παρακολουθούν στενά», μιλούν με ηγετικά στελέχη του τομέα και ο στρατός καταρτίζει «πρόσθετες σχέδια», ακολουθώντας την οδηγία του Τραμπ να παραμείνει ανοιχτό το Χορμούζ για τη ναυσιπλοΐα.

Η εκπρόσωπος διέψευσε εξάλλου ότι σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ συνόδευσαν δεξαμενόπλοια που διέπλευσαν τα Στενά του Χορμούζ.

Η Λέβιτ απαντούσε σε δημοσιογράφο που την ρώτησε για ποιον λόγο ο υπουργός Ενέργειας διέγραψε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ όπου υποστήριζε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «συνόδευσαν επιτυχώς» ένα τάνκερ για να διασφαλίσουν ότι το πετρέλαιο θα συνεχίσει να ρέει στις παγκόσμιες αγορές.

