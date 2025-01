Κύπρος: Ξεκίνησε η γεώτρηση για φυσικό αέριο στο οικόπεδο 5 από ExxonMobil και Qatar Energy

Τις πρώτες φωτογραφίες από την έναρξη των εργασιών γεώτρησης για φυσικό αέριο στο οικόπεδο 5 της κυπριακής ΑΟΖ δημοσίευσε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.

Υπενθυμίζεται ότι η Δημοκρατία εξέδωσε Νavtex σχετική με την έναρξη γεωτρήσεων στον στόχο «Ηλέκτρα», στο τεμάχιο 5 της κυπριακής ΑΟΖ η οποία τέθηκε σε ισχύ από τις 19 Ιανουαρίου και έχει διάρκεια έως τις 19 Ιουνίου 2025 με το πλοίο-γεωτρύπανο VALARIS DS-9 να είναι αυτό που θα διεξάγει τις εργασίες.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργος Παπαναστασίου, δήλωσε (στο ΚΥΠΕ) ότι το γεωτρύπανο VALARIS DS-9 βρίσκεται στο Οικόπεδο 5 επιβεβαιώνοντας ότι η εν λόγω Navtex σχετίζεται με γεώτρηση στο Οικόπεδο 5 και συγκεκριμένα το στόχο «Ηλέκτρα».

Ο κ. Παπαναστασίου υπενθύμισε ότι στο Οικόπεδο 5 δραστηριοποιούνται η EXXON MOBIL σε κοινοπραξία με την Qatar Energy.

Commencement of drilling this morning by @exxonmobil and @qatarenergy in Block 5 of Cyprus’ EEZ. Cyprus progresses exploration activities, aiming to be an alternative and reliable source of Natural Gas for the EU, 🇨🇾 pic.twitter.com/JoaDx3WM5R