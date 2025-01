Τραμπ: Θα προτιμούσα να μην χρειαστεί να επιβάλλω δασμούς στην Κίνα - Τι απαντά το Πεκίνο

«Έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη πάνω στην Κίνα, και αυτό είναι οι δασμοί, και δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Και θα προτιμούσα να μην χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσω. Αλλά είναι μια τεράστια δύναμη που έχουμε πάνω στην Κίνα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News το δεύτερο μέρος της οποίας μεταδόθηκε σήμερα τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος).

Στο ερώτημα εάν θα μπορούσε να καταλήξει σε συμφωνία με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για το θέμα της Ταϊβάν και του εμπορίου. Ο Ρεπουμπλικάνος απάντησε: «Μπορώ να το κάνω διότι έχουμε κάτι που θέλουν, έχουμε έναν θησαυρό».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει πολλές φορές χρησιμοποιήσει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών ως απειλή έναντι φίλων αλλά και αντιπάλων, τονίζοντας παράλληλα ότι θα εξασφαλίσουν στις ΗΠΑ πρόσθετα έσοδα που θα βοηθήσουν στη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων του στο εσωτερικό.

Μάλιστα, απείλησε κατά τη δεύτερη ημέρα της θητείας του στον Λευκό Οίκο ότι θα επιβάλλει δασμούς 10% σε όλες τις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων από την 1η Φεβρουαρίου διότι επιτρέπει την είσοδο φαιντανύλης στην Αμερική. Στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας είχε κάνει λόγο για δασμούς έως και 60%.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο αμερικανικό κανάλι, επανέλαβε επίσης τον θαυμασμό του για την Κίνα και τον ηγέτη της Σι Τζινπίνγκ, σημειώνοντας ότι ήταν «σαν φίλος μου» και ότι η πρόσφατη συνομιλία τους «πήγε καλά».

«Ήταν μια καλή, φιλική συνομιλία», πρόσθεσε ο Τραμπ και σημείωσε ότι «είχα μια εξαιρετική σχέση μαζί του πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας covid-19», για να συμπληρώσει ότι «είναι μια πολύ φιλόδοξη χώρα. Είναι ένας πολύ φιλόδοξος άνθρωπος».

Ωστόσο δικαιολόγησε την επιθυμία του να επιβάλει δασμούς στο Πεκίνο λέγοντας ότι «η Κίνα παίρνει πολλά από τα χρήματά της από την Αμερική και χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα για να ενισχύουν τον στρατό τους».

