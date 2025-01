Κακοκαιρία Eowyn: Κόκκινος συναγερμός σε Ιρλανδία, Β. Ιρλανδία και Σκωτία - Κλειστά σχολεία, ακυρώσεις πτήσεων και δρομολογίων

Εκατομμύρια άνθρωποι στη Βόρεια Ιρλανδία και σε τμήματα της Σκωτίας έχουν ενημερωθεί να μην βγουν έξω το πρωί της Παρασκευής καθώς η καταιγίδα Éowyn κατευθύνεται ανατολικά προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα σχολεία είναι κλειστά και τα οδικά, σιδηροδρομικά, αεροπορικά και θαλάσσια ταξίδια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, καθώς πρόκειται να τεθεί σε ισχύ ο κόκκινος συναγερμός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Οι προβλεπόμενες ριπές ταχύτητας έως και 161 χλμ/ώρα σε ορισμένες παράκτιες περιοχές σημαίνουν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή από συντρίμμια.

Powerful windy hit due to Storm Éowyn in Spanish Point of County Clare, Ireland 🇮🇪 (24.01.2025) pic.twitter.com/xNXB27ow2f