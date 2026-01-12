Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη - Εμφανίζεται στο βίντεο με τις μίζες

Την παραίτησή του από την θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέβαλε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, έπειτα από τον σάλο που προκλήθηκε στην Κύπρο για το βίντεο με τις προεδρικές μίζες, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Facebook.

Και έπειτα αναφέρει: «Δε θα επιτρέψω η παρουσία μου στην Κυβέρνηση να μετατρέπεται σε εργαλείο εκμετάλλευσης με σκοπό να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για τον λόγο αυτό υπέβαλα την παραίτηση μου από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για μένα, πρώτιστο καθήκον είναι η προστασία της χώρας, της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας.»

Ολόκληρη η ανάρτησή του

Από την πρώτη στιγμή πίστεψα και τάχθηκα στο πλευρό του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, στην κοινή προσπάθεια να αναβαθμίσουμε την πατρίδα μας και να ενισχύσουμε, με σχέδιο και σοβαρότητα, όλους τους παράγοντες ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν υπήρξα ποτέ άνθρωπος πολιτικών φιλοδοξιών, ούτε επιδίωξα πολιτειακό ή άλλο αξίωμα.

Η συμμετοχή μου στην Κυβέρνηση δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά συνειδητή επιλογή προσφοράς, ως συμβολή σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διακυβέρνησης που στοχεύει στην ενδυνάμωση της χώρας μας, στη θωράκιση των θεσμών και στην πρόοδο της κοινωνίας μας. Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη μια στοχευμένη προσπάθεια να πληγεί προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αμφισβητηθεί η Κυβέρνηση και να τραυματιστεί η εικόνα της πατρίδας μας.

Η δική μου συμμετοχή, μέσα από εσκεμμένες παραποιήσεις, επιλεκτικά αποσπάσματα και αναφορές σε διαφορετικό πλαίσιο, καθοδηγούμενη σε παραπλανητικά συμπεράσματα, τυγχάνει εκμετάλλευσης, χωρίς πρόθεση νηφάλιας ανάγνωσης των πραγματικών δεδομένων, ως αυτά θα εξαχθούν από τις νενομισμένες διαδικασίες, με τρόπο που υπονομεύει όχι μόνο πρόσωπα, αλλά και την ίδια την εμπιστοσύνη με την οποία οφείλουμε να προστατεύουμε στους θεσμούς.

Για αυτό και έχω χθες δώσει κατάθεση, αναφέροντας την αλήθεια, την οποία πάντοτε υπηρετούσα, και το πραγματικό πλαίσιο των αποσπασματικά παρουσιαζόμενων αναφορών μου. Δεν πρόκειται, σε καμία περίπτωση, να αποδεχθώ να αφήνεται η παραμικρή σκιά για την εντιμότητά μου, ούτε για την ειλικρινή μου πρόθεση να προσφέρω στον τόπο μου. Πολύ περισσότερο, δε θα επιτρέψω η παρουσία μου στην Κυβέρνηση να μετατρέπεται σε εργαλείο εκμετάλλευσης με σκοπό να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για τον λόγο αυτό υπέβαλα την παραίτηση μου από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για μένα, πρώτιστο καθήκον είναι η προστασία της χώρας, της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Σε μια περίοδο που η πατρίδα μας έχει ανάγκη από σταθερότητα, αξιοπιστία και καθαρό πολιτικό λόγο, επιλέγω για σκοπούς διαφάνειας να παραιτηθώ, ώστε η δική μου παρουσία να μη συνεχίσει να εργαλειοποιείται εις βάρος των εθνικών μας επιδιώξεων και της συλλογικής προσπάθειας. Οφείλουν όλοι οι θεσμοί της Δημοκρατίας να ενεργήσουν προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία θα καταδείξει το κακόβουλο των ενορχηστρωτών αυτής της επίθεσης. Προσωπικά αποχωρώ με αίσθημα υπερηφάνειας για όσα επιτεύχθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, ως αποτέλεσμα σκληρής, εντατικής και συστηματικής δουλειάς του Προέδρου και της Κυβέρνησης.

Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί, ότι η χώρα μας θα παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της, θα ενισχύει τη θέση της διεθνώς και θα προοδεύει προς όφελος των πολιτών και των εθνικών μας στόχων. Και αυτό είναι για μένα το ουσιαστικό, η Κύπρος πάνω από όλους και πάνω από όλα.

Ν. Χριστοδουλίδης: Έχω καθαρά χέρια

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι έχει καθαρά χέρια ενώ προειδοποιεί για κρίση που θα έχει αποτελέσματα, τα οποία θα φανούν στις εκλογές.

«Πρώτη σκέψη μου η πλήρης κατάργηση του Φορέα», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του το πρωί της Δευτέρας στη Λεμεσό, μετά τις αποκαλύψεις από το επίμαχο βίντεο που διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με το philenews.com, είπε ότι προσεγγίζει την υπόθεση με σοβαρότητα και δεν την υποβαθμίζει, ούτε την υποτιμά, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει και βοήθεια από ξένα κράτη, αλλά και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με το Φορέα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι η πρώτη μου σκέψη είναι η πλήρης κατάργηση του Φορέα», είπε.

«Ακούω κάποιες ιδέες για μεταφορά του στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Πάλι κάποιοι θα βρουν αφορμές για να με κατηγορήσουν, αφού εγώ διορίζω, η κυβέρνηση διορίζει, το Υπουργό Συμβούλιο διορίζει, τον πρόεδρο του οργανισμού», πρόσθεσε. Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι δε θα αφήσει ακάλυπτους αυτούς τους χιλιάδες φοιτητές που έχουν επωφεληθεί μέσω του Φορέα.

«Ανοιχτά χαρτιά και πάνω απ’ όλα καθαρά χέρια»

Ερωτηθείς αν θα δημοσιοποιήσει τον κατάλογο των δωρητών στον Φορέα, ο Πρόεδρος είπε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα να το πράξει, στη βάση της νομοθεσίας. «Ανοιχτά χαρτιά και πάνω απ’ όλα καθαρά χέρια», τόνισε.

«Σε τέτοιες στιγμές κρίσης, γιατί σίγουρα είναι μια στιγμή κρίσης, δεν προσπαθώ να παρουσιάσω διαφορετικά τα πράγματα, οποιοσδήποτε ηγέτης, όταν έχει καθαρά χέρια, οφείλει να είναι νηφάλιος», υπογράμμισε. «Και το μήνυμα μου προς τις πολιτικές δυνάμεις, πολύ φοβάμαι ότι τα αποτελέσματα αυτής της αντίδρασης που βλέπουμε, θα τα δούμε όλοι μας. Στα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που έχουμε σε πολύ λίγους μήνες. Φυσικά, σέβομαι απόλυτα τα κόμματα, τα κόμματα συμπεριλαμβανομένων και των κομμάτων της συμπολίτευσης, είναι ελεύθερα να πράξουν ό,τι θέλουν».

Για την παραίτηση του Διευθυντή του γραφείου του Χαράλαμπου Χαραλάμπους, ο Πρόεδρος είπε ότι θα τοποθετηθεί γραπτώς σε πολύ λίγο, χαρακτηρίζοντάς τη «πράξη αυτοπεποίθησης». «Η πράξη του κ. Χαραλάμπους δεν είναι πράξη πίεσης, ούτε πράξης ενοχής. Είναι πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης».

Σε ερώτηση από ποιους είχε προειδοποιηθεί η Κυβέρνηση για υβριδικό πόλεμο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας είχαμε ενημερωθεί σχετικά για αυτό το θέμα, αλλά είναι θέμα το οποίο χειρίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας και δεν παρεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη».

Σε ερώτηση αν περιμένουμε και άλλα σε σχέση με υβριδικό πόλεμο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέπεμψε σε αυτούς που χειρίζονται αυτά τα πράγματα.

Ερωτηθείς αν υπάρχει εμπιστοσύνη σε σχέση με το ποιους μιλά το Προεδρικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «φυσικά, όταν δεν έχεις να ανησυχείς για κάτι, για τις ενέργειές σου, δεν φοβάσαι να μιλήσεις με οποιονδήποτε».

Τέλος, σε ερώτηση για το αν έχει τρωθεί η Κυβέρνηση από αυτή την υπόθεση και αν έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του κόσμου προς την Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «ενδεχομένως κάποιοι να αποσκοπούν σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ στα μηνύματα που παίρνω από όλον τον κόσμο, που προέρχεται από όλα τα κόμματα. Επαναλαμβάνω, είμαι εδώ, δημόσια τοποθετούμαι, δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε».

Σύσκεψη στο Προεδρικό και συνεδρία της Γραμματείας

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα του «Πολίτη», το Σάββατο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο με ηγετικά στελέχη του ΔΗΚΟ για συζήτηση του θέματος που προέκυψε. Στη σύσκεψη από πλευράς ΔΗΚΟ συμμετείχαν ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Πανίκος Λεωνίδου και ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Γιώργος Σολωμού.

Το απόγευμα του Σαββάτου συνεδρίασε και η Γραμματεία του ΔΗΚΟ για να συζητήσει τα ζητήματα που προκύπτουν μετά τη δημοσίευση του βίντεο.

Το ΔΗΚΟ κράτησε αποστάσεις και ζήτησε εξηγήσεις

Πάντως, το ΔΗΚΟ αντέδρασε από την πρώτη στιγμή και ζήτησε εξηγήσεις. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις για το περιεχόμενο του».

Συνδρομή από ΗΠΑ, Ισραήλ, Αγγλία και Γαλλία ζήτησε η Κύπρος

Συνδρομή από το εξωτερικό ζήτησε η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με το επίμαχο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη και περιέχει αναφορές για ύποπτες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ και το Sigmalive, η Λευκωσία ζήτησε συνδρομή από ειδικά κλιμάκια από ΗΠΑ, Ισραήλ, Αγγλία και Γαλλία για τις έρευνες που είναι ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Για το θέμα είναι σε στενή συνεργασία η Αστυνομία με τη Νομική Υπηρεσία και αξιολογούνται όλα τα δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, ο οποίος είναι ένα εκ των ατόμων που εμφανίζονται στο βίντεο, προσήλθε την Παρασκευή στην Αστυνομία και έδωσε επίσημη κατάθεση με στοιχεία που είχε στην κατοχή του, τα οποία αυτή τη στιγμή αξιολογούνται από τις ανακριτικές αρχές.

Παράλληλα, όπως ενημερώθηκε το ΚΥΠΕ από τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας χθες, αναμένονται επίσης οι επιστημονικές εκθέσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο λήψης καταθέσεων και από άλλα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας ανέφερε ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος σχετική ενημέρωση.

Η Αστυνομία τόνισε το Σάββατο στο ΚΥΠΕ ότι το αντικείμενο της έρευνας δεν παραμένει αόριστο και ότι αυτή γίνεται σε όλο το φάσμα του βίντεο.

Σε σχέση με τον λογαριασμό, που ανάρτησε το βίντεο στην πλατφόρμα «Χ», συνεχίζεται η διερεύνηση τόσο της προέλευσής του όσο και οτιδήποτε συνδέεται με το υλικό.

Το επίμαχο βίντεο για τις μίζες στο Προεδρικό

Το εν λόγω υλικό δημοσιεύτηκε την Πέμπτη το απόγευμα σε λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ» και παρουσιάζει αποσπάσματα τοποθετήσεων του πρώην κυβερνητικού στελέχους, Γιώργου Λακκοτρύπη, του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού.

Με τον τρόπο που παρατίθενται οι τοποθετήσεις (το υλικό είναι μονταρισμένο) επιχειρείται να παρουσιαστεί η εικόνα ότι το επιτελείο του κ. Χριστοδουλίδη χρησιμοποίησε μετρητά για την προεκλογική του εκστρατεία υπερβαίνοντας το καθορισμένο από το Νόμο όριο του €1 εκατ.

Επιπλέον, οι δημιουργοί του σχετικού βίντεο παρουσιάζουν την εικόνα ενός μηχανισμού ώστε εταιρείες να εισφέρουν χρηματικά ποσά στο Προεδρικό υπό διάφορες μορφές, προκειμένου να τυγχάνουν ειδικών εξυπηρετήσεων και να προωθούνται αιτήματά τους.

Όπως γράφει ρεπορτάζ στον «Φιλελεύθερο» της Κύπρου την Παρασκευή, οι δημιουργοί του σχετικού βίντεο παρουσιάζουν την εικόνα ενός μηχανισμού ώστε εταιρείες να εισφέρουν χρηματικά ποσά στο Προεδρικό Μέγαρο υπό διάφορες μορφές, προκειμένου να τυγχάνουν ειδικών εξυπηρετήσεων και να προωθούνται αιτήματά τους.

Ο Γιώργος Λακκοτρύπης κατήγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας, ενώ έκανε λόγο για συρραφή τοποθετήσεών του με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετείται το αφήγημα των δημιουργών του οπτικού υλικού.