Κύπρος: Κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων η συνεχιζόμενη παράνομη κράτηση Ελληνοκυπρίων

Η συνεχιζόμενη παράνομη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων στην κατεχόμενη Κύπρο, συνιστά κατάφωρη θεμελιωδών αρχών δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Όπως ανέφερε, η Κυπριακή Δημοκρατία εντείνει τις διπλωματικές της ενέργειες σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και έναντι τρίτων κρατών, με στόχο τον άμεσο τερματισμό της παράνομης κράτησης και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΚΔ και της ΕΕ. Παράλληλα, εξετάζεται η ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων ένδικων μέσων κατά της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων προσφυγών ενώπιον του ΕΔΑΔ.

Κληθείς να σχολιάσει την αναβολή, για τις 21 Αυγούστου, από το «στρατιωτικό δικαστήριο» στα κατεχόμενα της «ακροαματικής διαδικασίας» για την υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων που κατηγορούνται για «παράνομη είσοδο σε στρατιωτική ζώνη», ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι «επιβεβαιώνεται πέραν πάσης αμφιβολίας η παντελής έλλειψη οποιασδήποτε βάσης για την κράτησή τους».

Σημείωσε ότι «η παράνομη αυτή πράξη της Τουρκίας και του υποτελούς κατοχικού καθεστώτος επιβεβαιώνει τη σκόπιμη και κυνική περιφρόνησή τους προς κάθε έννοια νομιμότητας».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε πως «η Κυπριακή Δημοκρατία καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη αυτή ενέργεια» και θα συνεχίσει να κινητοποιείται διπλωματικά ώστε να επιτευχθεί ο τερματισμός της κράτησης.

Τέλος, απηύθυνε προειδοποίηση προς όσους μεταβαίνουν στις κατεχόμενες περιοχές «να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, λαμβάνοντας υπόψη την έκνομη και προκλητική στάση του κατοχικού μορφώματος, που δεν διστάζει να καταπατά βασικές ελευθερίες και δικαιώματα υπό το πρόσχημα κατασκευασμένων κατηγοριών».



