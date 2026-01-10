Στο κυνήγι του «Bella 1»

Το Bella 1 βρισκόταν υπό παρακολούθηση από ένα σκάφος της Αμερικανικής Ακτοφυλακής κατά μήκος του Ατλαντικού Ωκεανού για σχεδόν δύο εβδομάδες, όταν το πλήρωμα του πλοίου χρησιμοποίησε μια καινοτόμο τακτική για να ξεφύγει από τον αμερικανικό στρατό: ζωγράφισε μια ρωσική σημαία στο κύτος του.

Το παλιό, σκουριασμένο δεξαμενόπλοιο έλαβε επίσης ένα νέο όνομα — The Marinera. Η Μόσχα έστειλε αμέσως διπλωματικό αίτημα στην Ουάσινγκτον να σταματήσει την καταδίωξη του πλοίου.

Ήταν παραμονή Πρωτοχρονιάς και το δεξαμενόπλοιο, το οποίο είχε υποστεί κυρώσεις επειδή αποτελούσε μέρος ενός σκιώδους στόλου που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά παράνομου πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, κατευθυνόταν προς τα βόρεια, πιθανώς με προορισμό τα ρωσικά ύδατα ανατολικά της Φινλανδίας.

Οι αξιωματούχοι του Τραμπ απέρριψαν τη διπλωματική προειδοποίηση, λέγοντας ότι η νέα σημαία ήταν παράνομη και ότι το πλοίο ήταν «χωρία εθνικότητα», αποκαλύπτοντας ουσιαστικά το μπλόφα της Ρωσίας. Ένα σκάφος της Ακτοφυλακής, με το όνομα Munro, συνέχισε την καταδίωξη.

Καθώς το δεξαμενόπλοιο πλησίαζε τον Βόρειο Ατλαντικό μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ισλανδίας, περιγράφει το CNN, αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη άρχισαν να προωθούνται σε βάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων Navy SEALs και μονάδα ελικοπτέρων του αμερικανικού στρατού, γνωστή ως «Night Stalkers», τέθηκαν σε επιφυλακή.

Despite Russia deploying a submarine to protect the tanker Bella 1 in the Atlantic Ocean, U.S. airborne forces began helicopter landings on the tanker minutes ago. seize the tanker belonging to Russia’s shadow fleet.#Marinera #Atlantic #Russia #Bella1 #DarkFleet pic.twitter.com/NiedLf9bxu — Mjrocksss (@Mritunjayrocks) January 7, 2026

Τελικά, την Τετάρτη, περίπου 190 μίλια νότια της Ισλανδίας, αμερικανικό προσωπικό κατέβηκε με σχοινιά από ελικόπτερα και επιβιβάστηκε στο δεξαμενόπλοιο, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του.

Μήνυμα προς τον «σκιώδη στόλο»

Ένα ρωσικό υποβρύχιο και ένα αντιτορπιλικό βρισκόταν στην περιοχή, αλλά «και τα δύο έφυγαν πολύ γρήγορα όταν φτάσαμε», δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News την Πέμπτη.

Η καταδίωξη υπογραμμίζει το βαθμό στον οποίο οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να επιβάλουν τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» του Τραμπ στα πετρελαιοφόρα που εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα. Ωστόσο, εγείρει επίσης ενδιαφέροντα ερωτήματα σχετικά με την τακτική και τη στρατηγική, συμπεριλαμβανομένου του λόγου για τον οποίο η κυβέρνηση περίμενε τόσο πολύ για να κατασχέσει ένα πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ήταν άδειο.

«Η Αμερικανική Ακτοφυλακή έχει παγκόσμια εμβέλεια όσον αφορά την πληροφορία και την παρακολούθηση, συνεργαζόμενη όχι μόνο με το Αμερικανικό Ναυτικό, αλλά και με την ευρύτερη κοινότητα πληροφοριών. Αυτό που είναι ασυνήθιστο είναι να αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο στην παρακολούθηση πριν προχωρήσει στην κατάσχεση», δήλωσε ο συνταξιούχος ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Τζέιμς Σταυρίδης, πρώην ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ και ανώτερος στρατιωτικός αναλυτής του CNN.

Πρώην αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού και αναλυτές δήλωσαν, σε συνεντεύξεις με το CNN, ότι η κατάσχεση φαινόταν να έχει ως στόχο να στείλει ένα μήνυμα σε άλλα πετρελαιοφόρα πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις και τώρα φεύγουν από τη Βενεζουέλα, τα οποία ενδέχεται να προσπαθήσουν να υιοθετήσουν τη ρωσική σημαία για να αποφύγουν τη σύλληψη.

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον τέσσερα πρώην «σκιώδη» τάνκερ έχουν επιστρέψει εντός των χωρικών υδάτων της χώρα

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον τέσσερα τάνκερ, με τα περισσότερα από αυτά φορτωμένα πετρέλαιο που είχαν αποπλεύσει «σκιωδώς» από τη Βενεζουέλα στις αρχές Ιανουαρίου ή με τους αναμεταδότες του στίγματος της θέσης τους εκτός λειτουργίας, εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού, έχουν τώρα επιστρέψει στα χωρικά ύδατα της λατινοαμερικανικής χώρας, σύμφωνα με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας (PDVSA) και την TankerTrackers.com που ιχνηλατεί την πορεία των πλοίων.

Μια νηοπομπή από περίπου δώδεκα φορτωμένα πλοία και τουλάχιστον τρία άλλα άδεια πλοία έφυγε από τα ύδατα της Βενεζουέλας τον περασμένο μήνα, σε προφανή αντίθεση με το εμπάργκο που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από τα μέσα Δεκεμβρίου, το οποίο έχει μειώσει τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας στο ελάχιστο.

Ένα από τα πλοία, το υπερωκεάνιο M Sophia με σημαία Παναμά, παρεμποδίστηκε και κατασχέθηκε από τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα κατά την επιστροφή του στη χώρα, ενώ ένα άλλο, το δεξαμενόπλοιο Aframax Olina με σημαία Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, παρεμποδίστηκε αλλά αφέθηκε ελεύθερο στη Βενεζουέλα την Παρασκευή, σύμφωνα με την κρατική εταιρεία PDVSA.

Τρία ακόμη πλοία που είχαν αναχωρήσει με τον στόλο, το Merope με σημαία Παναμά, το Min Hang με σημαία Νήσων Κουκ και το Thalia III με σημαία Παναμά, εντοπίστηκαν από το Tankertrackers.com στα ύδατα της Βενεζουέλας αργά την Παρασκευή μέσω δορυφορικών εικόνων.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή ότι το Olina -παλαιότερα γνωστό ως Minerva M- θα απελευθερωνόταν. Το επόμενο βήμα για τη χώρα, η οποία παραμένει υπό αυστηρή αμερικανική εποπτεία μετά τη σύλληψη και την απομάκρυνση του προέδρου Νικολά Μαδούρο την περασμένη εβδομάδα, θα είναι η έναρξη οργανωμένων εξαγωγών αργού πετρελαίου στο πλαίσιο μιας συμφωνίας προμήθειας πετρελαίου αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που διαπραγματεύονται το Καράκας και η Ουάσινγκτον, ανέφεραν.

Σε συνάντηση με ανώτατα στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την προμήθεια έχουν προχωρήσει. Οι παγκόσμιες εμπορικές εταιρείες Vitol και Trafigura έλαβαν αυτή την εβδομάδα τις πρώτες αμερικανικές άδειες για τη διαπραγμάτευση και τη μεταφορά των εξαγωγών της Βενεζουέλας, ενώ αναμένεται και η προμήθεια νάφθας στη χώρα μέλος του ΟΠΕΚ, σύμφωνα με πηγές.