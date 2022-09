Κύμα διαδηλώσεων για το θάνατο της Αμινί - Δεκάδες νεκροί σε κινητοποιήσεις

Πληθαίνουν οι φωνές διαμαρτυρίας στο Ιράν, αλλά και παγκοσμίως, μετά τον θάνατο της νεαρής Μαχσά Αμινί, η οποία είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών, επειδή δεν τηρούσε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται εννέα ημέρες μετά τον θάνατο της Αμινί, κατά τις οποίες 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights που εδρεύει στο Όσλο ωστόσο κάνει λόγο για τουλάχιστον 54 διαδηλωτές νεκρούς.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχουν οργανωθεί στη χώρα μετά από εκείνες του Νοεμβρίου του 2019, οι οποίες προκλήθηκαν από την αύξηση της τιμής της βενζίνης εν μέσω οικονομικής κρίσης. Τότε, είχαν σκοτωθεί 230 άνθρωποι, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό ή περισσότεροι από 300, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

Εδώ και πολλές ημέρες, τα βίντεο που αναρτώνται στο διαδίκτυο δείχνουν βιαιότητες στην Τεχεράνη και άλλες μεγάλες πόλεις, όπως στην Ταμπρίζ, στα βορειοδυτικά. Σε ορισμένα, οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβολούν εναντίον των διαδηλωτών. Περιπολικά της αστυνομίας πυρπολήθηκαν.

"We Will Kill, We Will Kill He Who Killed My Sister," protesters are heard chanting in Tehran's Sattarkhan Street.#IranProtests2022 #MahsaAmini #Mahsa_Amini #مهسا_امینی pic.twitter.com/0W2P30BwUe