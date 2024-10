Κυκλώνας Μίλτον: Τουλάχιστον 16 νεκροί - Πάνω από 3,4 εκατ. νοικοκυριά χωρίς ρεύμα (φωτ & vid)

Καταστροφικό ήταν το πέρασμα του κυκλώνα Μίλτον στη Φλόριντα, με τον τραγικό απολογισμό να φτάνει τους 16 νεκρούς τουλάχιστον.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές έως τώρα έχουν χάσει τη ζωή τους 6 άνθρωποι στην κομητεία Σεντ Λούσι, 4 στην Βολούσια, 2 στην Πινέλλας και από ένας στις Σίτρους, Χίλσμπορο και Πολκ.

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων μπορεί να αυξηθεί, καθώς τα σωστικά συνεργεία περνούν από πλημμυρισμένες περιοχές και συντρίμμια.

Περισσότερα από 3,4 εκατομμύρια νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα, ενώ τουλάχιστον 1000 άνθρωποι και 105 ζώα διασώθηκαν στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Τελευταία διάσωση αφορούσε έναν άνδρα που βρισκόταν πάνω σε έναν καταψύκτη που επέπλεε σε απόσταση περίπου 50 χλμ από την ακτή.

#Breaking An @USCG Air Station Miami 65 helicopter crew rescued a man clinging to a cooler approximately 30 mi. off Longboat Key. The man was taken to Tampa General Hospital for medical care. Sector St. Pete lost communications w/ the man at approx. 6:45 p.m., Wed. #SAR pic.twitter.com/64wSHuRAeH

Η αμερικανική ακτοφυλακή κατέβηκε από ελικόπτερο και κολύμπησε στον άνδρα, ο οποίος βρέθηκε γονατισμένος πάνω στη συσκευή της κουζίνας στον Κόλπο του Μεξικού στα ανοικτά του Longboat Key, στη Νότια Φλόριντα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Τάμπα για ιατρική περίθαλψη.

«Αυτός ο άνδρας επέζησε σε ένα εφιαλτικό σενάριο ακόμη και για τον πιο έμπειρο ναυτικό», δήλωσε ο υποπλοίαρχος Dana Grady, της ακτοφυλακής των ΗΠΑ. «Επέζησε χάρη στο σωσίβιο, τον ραδιοφάρο εντοπισμού θέσης έκτακτης ανάγκης και ένα ψυγείο».

Εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί σε πλημμυρισμένο συγκρότημα κατοικιών στο Κλίαργουότερ, περίπου 354 χλμ. δυτικά της Τάμπα, διασώθηκαν, με τα νερά σε κάποια σημεία να τους φθάνουν μέχρι το στήθος.

Πολλά αυτοκίνητα βυθίστηκαν έξω από τα διαμερίσματα, και όταν υποχώρησε η ένταση των ανέμων λίγο πριν τα χαράματα, αστυνομικοί και άνδρες της Πυροσβεστικής έστησαν τη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, που στέφθηκε με επιτυχία.

Ο κυκλώνας Μίλτον ήταν μια σημαντική καταιγίδα αλλά όχι «το χειρότερο σενάριο που αναμέναμε», δήλωσε ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ντε Σάντις προειδοποιώντας ότι η στάθμη των υδάτων θα συνεχίσει να ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδόν χίλιοι άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι τώρα, ενώ χιλιάδες διασώστες επιχειρούν σε ολόκληρη την πολιτεία.

Ο τυφώνας Μίλτον, μέσα σε δέκα ώρες, από την «κόκκινη» κατηγορία 5 εξασθένησε σε καταιγίδα κατηγορίας 1, με μέγιστη ταχύτητα ανέμου από 205 σε 145 χιλιόμετρα την ώρα.

Μεγάλες ζημιές σημειώθηκαν στη δυτική και κεντρική Φλόριντα, ενώ η κομητεία Σαρασότα και Σιέστα Κι, καθώς και η κοινότητα Πλαντ Σίτι δέχτηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα με ρεκόρ βροχόπτωσης. Οι κάτοικοι αναφέρουν πως δεν έχουν ξαναδεί ανάλογες πλημμύρες στα μέρη τους.

Multiple tornadoes have been spotted in South Florida ahead of Hurricane Milton's arrival ashore. The National Hurricane Center says Milton was “growing in size” as it approached the coast. It said “life threatening storm surge” and “damaging winds” were both still expected. pic.twitter.com/R6bM3zQugp