Δυσλειτουργία στο BBC Weather app: Έδινε χειρότερο κυκλώνα από τον Μίλτον

Aνέμους 150 φορές ισχυρότερους από τον κυκλώνα Μίλτον προέβλεπε εξαιτίας δυσλειτουργίας των δεδομένων η BBC Weather app, η εφαρμογή που χρησιμοποιείται ευρέως στη Βρετανία από τους χρήστες κινητών για την πρόγνωση καιρού, προκαλώντας αναστάτωση στους πολίτες οι οποίοι στράφηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζητώντας μια εξήγηση.

Μεταξύ άλλων, προέβησαν σε σχόλια, όπως «πήγαινε σπίτι σου εφαρμογή του BBC για τον καιρό, είσαι μεθυσμένη. Είναι περίπου 59,5 χλμ/ώρα», έγραφε ένας χρήστης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), χρησιμοποιώντας στην ανάρτησή του το όνομα Λάρκι ΜακΡόρι δίπλα σε μια φωτογραφία οθόνης της εφαρμογής που έδειχνε ανέμους με ταχύτητα 30.569 χλμ/ώρα.

Ενδεικτικό είναι ότι όταν ο κυκλώνας Μίλτον υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 3 συνοδευόταν από ανέμους που κινούνται με μέγιστη ταχύτητα 195 χλμ/ώρα.

Το BBC Weather (σ.σ: το τμήμα του BBC, το οποίο αναλαμβάνει την προετοιμασία και τη μετάδοση δελτίων πρόγνωσης καιρού) επιχείρησε να καθησυχάσει το κοινό ότι στην πραγματικότητα δεν χρειαζόταν να προετοιμαστεί για ανέμους που συνοδεύουν έναν κυκλώνα με μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ που αναφέρει ότι πιθανότερο να ήταν μια τυπική φθινοπωρινή ημέρα με ψύχρα και ψιλόβροχο.

«Μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κυκλώνας που να κατευθύνεται σήμερα προς τη Σκωτία. Και το Εδιμβούργο δεν πρόκειται να βιώσει ριπές ανέμων του απίθανου μεγέθους των 27.754 χλμ/ώρα! Υπάρχει ένα τεράστιο λάθος στα δεδομένα της εφαρμογής», έγραψε στην πλατφόρμα Χ το BBC Scotland Weather.

