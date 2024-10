Κυκλώνας Μίλτον: Η Φλόριντα μετράει τις πληγές της - 11 νεκροί, ανυπολόγιστες ζημιές

Στους 11 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί μετά το πέρασμα του κυκλώνα Μίλτον που πλήττει περιοχές της Φλόριντα, προκαλώντας στο πέρασμά του ανεμοστρόβιλους, πλημμύρες, καταστρέφοντας σπίτια και αφήνοντας 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων NWS στο Μαϊάμι, ο κυκλώνας φαίνεται να πλησιάζει το Ορλάντο.

Τουλάχιστον 27 ανεμοστρόβιλοι αναφέρθηκαν στη Φλόριντα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS). Το NWS εξακολουθεί να εργάζεται για να επιβεβαιώσει όλες τις αναφορές, μια δραστηριότητα που θα πάρει κάποιο χρόνο λόγω των συνθηκών καταιγίδας.

Homes along the coast in Venice, Florida, are buried in sand from Hurricane Milton. pic.twitter.com/J6hW8vncs4 — AccuWeather (@accuweather) October 10, 2024

Περισσότερες από 125 προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλους εκδόθηκαν την Τετάρτη (9/10) από τα γραφεία της NWS στο Tampa Bay, τη Μελβούρνη και το Μαϊάμι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη προειδοποίηση ανεμοστρόβιλου που έχει εκδοθεί ποτέ σε μια μέρα για την πολιτεία της Φλόριντα, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 69 που είχε σημειωθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2017 (κατά τη διάρκεια του τυφώνα Ίρμα).

Με τις ριπές ανέμου να φτάνουν τα 150 χλμ/ώρα, ο Milton χτύπησε τη Φλόριντα, ενώ επηρέασε επίσης την Τζόρτζια και τη Νότια Καρολίνα. Η κατεύθυνσή του είναι προς τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η Αγία Πετρούπολη της Φλόριντα είχε ένα γεγονός βροχοπτώσεων που καταγράφεται μια φορά στα 1.000 χρόνια, με 18,31 ίντσες βροχής να πέφτουν την Τετάρτη. Ήταν η πιο βροχερή μέρα της πόλης που έχει καταγραφεί.

«Δεν ξέρουμε τι θα δούμε όταν ξημερώσει», είπε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της Τάμπα, Γκίντο Μανισκάλκο, στην Erica Hill του CNN το πρωί της Πέμπτης. Οι ισχυρές ριπές των ανέμων ήταν τρομακτικές κατά τη διάρκεια της νύχτας πρόσθεσε. «Ο άνεμος είναι τρομακτικός, δεν έχω ακούσει ποτέ κάτι παρόμοιο και είμαι στην Τάμπα όλη μου τη ζωή», είπε.

24 hours of satellite and radar as Hurricane #Milton made its destructive landfall over Florida 🌀 pic.twitter.com/iljWvcm8Ez — Zoom Earth (@zoom_earth) October 10, 2024

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις είπε σε ενημέρωση ότι το κράτος είχε αποφύγει το χειρότερο σενάριο, αν και προειδοποίησε ότι η ζημιά ήταν ακόμα σημαντική. Η περιοχή του κόλπου της Τάμπα φάνηκε να έχει ξεφύγει από το θανατηφόρο παλιρροϊκό κύμα θαλάσσης που είχε προκαλέσει τις πιο τρομερές προειδοποιήσεις.

🔴 Hurricane Milton Update: First deaths confirmed in Florida as two million without power



The first deaths caused by the Storm have been confirmed by local officials, while the number of fatalities remains unclear. pic.twitter.com/fNQRaZQ4Dp — COMMUNITY EARTH RADIO🌎 (@COMM_EARTH) October 10, 2024

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Hillsborough ανάρτησε στο Facebook ότι ξεκινά προσπάθειες ανάκαμψης. «Οι προσπάθειες ανάκαμψης μετά την καταιγίδα έχουν ξεκινήσει σε ορισμένες περιοχές του νομού μας. Παρακαλούμε μείνετε σπίτι, καθώς λάβαμε αναφορές για πεσμένα δέντρα και πλημμυρισμένους δρόμους. Η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητά μας».

Ήδη στην περιοχή έχουν ξεκινήσει οι διασώσεις καθώς υπάρχουν αναφορές για άτομα παγιδευμένα στο ξενοδοχείο Holiday Inn κοντά στο Interstate 4 στο Plant City, με το νερό ρέει ορμητικό στον κάτω όροφο.

«Δεν ξέρουμε πόσα άτομα μένουν στο ξενοδοχείο. Απλώς ξέρουμε ότι πρέπει να πάμε να τους σώσουμε», είπε ο σερίφης Τσαντ Κρόνιστερ στο CNN. Ο σερίφης είπε ότι οι διασώστες θα χρησιμοποιήσουν αμφίβια οχήματα για να φτάσουν τους ανθρώπους που βρίσκονται παγιδευμένοι μέσα στο ξενοδοχείο.

Στην περιοχή Τάμπα, η καταιγίδα γκρέμισε δέντρα και γέμισε συντρίμμια τους δρόμους, ενώ έριξε κολώνες και καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τις τοπικές ειδήσεις. Ορισμένες γειτονιές πλημμύρισαν, αλλά η έκταση της ζημιάς δεν θα γίνει γνωστή έως ότου τα πληρώματα μπορέσουν να εκτιμήσουν την καταστροφής.

Πλησιάζει το Ορλάντο

Ο τυφώνας αφού πέρασε από τις νοτιοδυτικές ακτές της Φλόριντα αφήνοντας πίσω του πλημμυρισμένους δρόμους, εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ρεύμα κατευθύνεται προς το Ορλάντο. Συγκεκριμένα, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων NWS στο Μαϊάμι εξέδωσε μια ενημέρωση για τον τυφώνα, σύμφωνα με την οποία «έχει μέγιστους σταθερούς ανέμους 140 χλμ/ώρα και απέχει 45 χλμ. από το Ορλάντο και 30 χλμ. από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ».

[3:00am EDT Oct 10] A Flash Flood Emergency continues over portions of west-central Florida.

Hurricane #Milton continues to move ENE across the Florida Peninsula.https://t.co/LQEVorqXZH pic.twitter.com/8GGsX7WGX2 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 10, 2024

Ο Bill Litton, διευθυντής διαχείρισης έκτακτης ανάγκης για την κομητεία Osceola, νότια του Ορλάντο, είπε ότι πάνω από 1.400 άνθρωποι βρίσκονταν σε καταφύγια στην κομητεία από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με τους New York Times.

Χωρίς ρεύμα πάνω από 3,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι αυτή τη στιγμή χωρίς ρεύμα σε ολόκληρη τη Φλόριντα, σύμφωνα με το poweroutage.us. Ωστόσο, ο αριθμός των διακοπών μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται καθώς ο Milton, τυφώνας κατηγορίας 1, συνεχίζει την πορεία του.

Αστυνομία και πυροσβεστική στο Ορλάντο είναι ξανά στους δρόμους για να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις για βοήθεια. Νωρίτερα, τους ζητήθηκε να μην κυκλοφορούν λόγω των ισχυρών ταχυτήτων του ανέμου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, οι κάτοικοι θα πρέπει να συνεχίσουν να παραμένουν στα σπίτια τους ή τα καταφύγια και να καλούν το 911 μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η κομητεία St Lucie, στην ανατολική ακτή της πολιτείας, φαίνεται πως είναι μια από τις περιοχές που χτυπήθηκε περισσότερο. Έχουν επιβεβαιωθεί θάνατοι από ανεμοστρόβιλους, αν και ο αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμα σαφής. Συγκεκριμένα, τουλάχιστον δύο θάνατοι αναφέρθηκαν σε κοινότητα μετά από έναν ανεμοστρόβιλο στο Fort Pierce στην ανατολική ακτή της Φλόριντα, μετέδωσε το NBC News, επικαλούμενο τον σερίφη της κομητείας St. Lucie, Keith Pearson.

Hurricane Milton: Wind and rain pound Florida#HurricaneMilton pic.twitter.com/1VZjlyLimB — Lilian Armstrong (@LilianArm99) October 10, 2024

Ο Πίρσον εκτίμησε επίσης ότι περίπου 100 σπίτια έχουν καταστραφεί στην κομητεία αυτή, όπου καταγράφηκαν 17 ανεμοστρόβιλοι, σύμφωνα με το NBC.

«Έμοιαζε σαν κάποιος να έριξε ένα βάρος από τον ουρανό και να ισοπέδωσε ένα σωρό σπίτια», είπε ο Νταγκ Άντερσον, κάτοικος του πάρκου Lakewood στην κομητεία St. Lucie. Ο ίδιος ανέφερε ότι είδε αρκετούς ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί.

Επίσης, τραυματισμοί έχουν επιβεβαιωθεί στην κομητεία Martin.

Ο Max Chesnes, που γράφει για τους Tampa Bay Times δηλώνει ότι «υπάρχουν μερικοί πλημμυρισμένοι δρόμοι στην πόλη κάτω από λιγότερο από ένα πόδι νερό», σημειώνοντας ότι «απέχει πολύ από αυτό που απαιτούσαν οι χειρότερες προβλέψεις». Ωστόσο, δημοσίευσε μια εικόνα με συντρίμμια που δεν είχαν καθαριστεί από το χτύπημα του τυφώνα Helene.