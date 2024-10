Κυκλώνας Μίλτον

Ξεκίνησε η επέλαση του κυκλώνα Μίλτον στη Φλόριντα, «χτυπώντας» με ανεμοστρόβιλους και κύματα καταιγίδας, ενώ λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος), το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC) ενημέρωσε πως έφθασε κοντά στη νήσο Σιέστα Κι, συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 205 χλμ/ώρα.

Πριν ο Μίλτον φτάσει στην ξηρά, ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν την πολιτεία. Το Spanish Lakes Country Club κοντά στο Φορτ Πιρς, στην ανατολική ακτή της Φλόριντα, επλήγη σοβαρά, με σπίτια να καταστρέφονται ενώ, σύμφωνα με το Associated Press, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Περίπου 125 σπίτια καταστράφηκαν πριν από την άφιξη του τυφώνα στην ακτή, δήλωσαν οι Αρχές της Φλόριντα.

Ο τυφώνας Μίλτον έφτασε στην ξηρά κοντά στο Σιέστα Κι της Φλόριντα, ως επικίνδυνη καταιγίδα κατηγορίας 3, πριν εξασθενήσει σε κατηγορία 2 καθώς έφτασε στην ακτή. Είναι ο πέμπτος τυφώνας που προσγειώνεται στις ΗΠΑ φέτος.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC), ο Μίλτον εξασθένησε περαιτέρω και είναι πλέον τυφώνας κατηγορίας 1.

Ο Μίλτον βρισκόταν περίπου 65 μίλια (105 χλμ.) δυτικά-νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Κανάβεραλ της Φλόριντα, με μέγιστους διατηρούμενους ανέμους ταχύτητας 90 μιλίων/ώρα (150 χλμ/ώρα).

Η στιγμή που ο τυφώνας Μίλτον έφτασε στην ξηρά καταγράφηκε από το Συνεταιριστικό Ινστιτούτο Έρευνας στην Ατμόσφαιρα.

Ο ερευνητικός οργανισμός δημοσίευσε ένα δορυφορικό βίντεο της ισχυρής καταιγίδας που κινείται σε όλη την πολιτεία και τη στιγμή που έπεσε στην ξηρά κοντά στο Siesta Key - νότια της πόλης Sarasota.

Hurricane Milton makes landfall near Siesta Key, Florida as a Category 3 storm. pic.twitter.com/gXIRkCy6st

Ο Μίλτον έριξε περίπου 40 εκατοστά βροχής σε Ταμπα και Σεν Πιτερσμπεργκ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν πολλοί θάνατοι στην κομητεία Σεντ Λούσι της Φλόριντα, από ένα ξέσπασμα ανεμοστρόβιλου νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι οι δυσκολότερες για τις ανατολικές ακτές εκτιμούν οι επιστήμονες στις ΗΠΑ, με τον Δήμαρχο της Τάμπα να κάνει πριν από λίγο νέα έκκληση στους κατοίκους να μείνουν προφυλαγμένοι σε ασφαλές σημείο. Εκδόθηκε δεύτερη έκτακτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης για πλημμύρες στις περιοχές Τάμπα, Σεν Πιτερσμπεργκ, Ριβερβιου και Παλμέτο.

Storm surge from Hurricane Milton inundated a neighborhood in Venice, Florida, soon after Milton made landfall. pic.twitter.com/HuizOMAK0N