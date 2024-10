Ο κυκλώνας Μίλτον έχει σαρώσει τη Φλόριντα, και οι κάτοικοι περιμένουν να ξημερώσει ώστε να διαπιστώσουν το μέγεθος της καταστροφής. Ωστόσο, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων NWS στο Μαϊάμι, ο κυκλώνας φαίνεται να πλησιάζει το Ορλάντο.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Σεντ Λούσι, μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους της κομητείας, σε νεότερο προσωρινό απολογισμό από το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα.

Ο κυκλώνας ισοπέδωσε ένα κτίριο που στέγαζε μια κοινότητα συνταξιούχων στην κομητεία, δήλωσε ο τοπικός σερίφης στο CNN.

Ο κυκλώνας Μίλτον διασχίζει σήμερα τη Φλόριντα των ΗΠΑ και, μολονότι υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 1 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, παραμένει πολύ επικίνδυνος, προκαλώντας κατά το πέρασμά του ανεμοστρόβιλους, πλημμύρες, καταστρέφοντας σπίτια και αφήνοντας εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μόλις δύο εβδομάδες μετά το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Ελίν.

«Δε ξέρουμε τι θα δούμε όταν ξημερώσει», είπε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της Τάμπα, Γκίντο Μανισκάλκο, στην Erica Hill του CNN το πρωί της Πέμπτης. Οι ισχυρές ριπές των ανέμων ήταν τρομακτικές κατά τη διάρκεια της νύχτας πρόσθεσε.

🔴 Hurricane Milton Update: First deaths confirmed in Florida as two million without power



The first deaths caused by the Storm have been confirmed by local officials, while the number of fatalities remains unclear. pic.twitter.com/fNQRaZQ4Dp