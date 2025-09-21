Κυβερνοεπίθεση στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια: Συνεχίζεται και σήμερα η ταλαιπωρία - Ακυρώνονται πτήσεις

Μετά την κυβερνοεπίθεση σε έναν πάροχο υπηρεσιών αεροδρομίου, οι επιβάτες στο Χίθροου του Λονδίνου και σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια πρέπει να αναμένουν περαιτέρω περιορισμούς την Κυριακή. Το Σάββατο, οι επιβάτες δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν ως συνήθως λόγω καθυστερήσεων, μεγάλων ουρών και ακυρώσεων.

Με πάνω από 35.000 επιβάτες να έχουν επηρεαστεί μόνο στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών και τις ακυρώσεις πτήσεων να φτάνουν το 50% κατά τις ώρες αιχμής, η επίθεση καταδεικνύει πώς ένα μόνο σημείο αποτυχίας σε συστήματα τρίτων μπορεί να εξαπλωθεί στους πιο πολυσύχναστους κόμβους μεταφορών της Ευρώπης.

Αυτό το περιστατικό συμβαίνει σε ένα πλαίσιο άνευ προηγουμένου αύξησης των κυβερνοεπιθέσεων στην αεροπορία, με τον τομέα να βιώνει αύξηση 600% στις επιθέσεις ransomware τον τελευταίο χρόνο, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για ενισχυμένη ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο σε όλα τα πολύπλοκα δίκτυα εφοδιαστικής αλυσίδας του κλάδου.

Ο πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής Collins Aerospace δέχθηκε επίθεση το βράδυ της Παρασκευής. Λόγω της κυβερνοεπίθεσης, τα αεροδρόμια του Βερολίνου, των Βρυξελλών, του Δουβλίνου και του Χίθροου στο Λονδίνο ανέφεραν προβλήματα με την επεξεργασία επιβατών, σύμφωνα με τον οργανισμό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Eurocontrol. Χαρακτηριστικά, το αεροδρόμιο του Βερολίνου ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι διέκοψε τις συνδέσεις με τα συστήματα.

Μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in

Η Collins Aerospace επιβεβαίωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι υπήρξε «διαταραχή που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο» σε ορισμένα αεροδρόμια. Η αμερικανική εταιρεία δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς της αεροδιαστημικής τεχνολογίας. Εκτός από την κατασκευή εξαρτημάτων για την αεροπορική βιομηχανία, η Collins Aerospace αναπτύσσει επίσης συστήματα για στρατιωτικές εφαρμογές, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Άγνωστο το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα

Πάντως, δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσουν οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο του Βερολίνου. Νωρίς το πρωί της Κυριακής, ένα μήνυμα στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Λόγω τεχνικού προβλήματος, θα υπάρξουν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής».

Το online check-in στο BER λειτουργεί, δήλωσε το αεροδρόμιο και συνέστησε επίσης τη χρήση των εγκαταστάσεων στους τερματικούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένου του selfcontrol και της παράδοσης αποσκευών στα περίπτερα.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι δυνατό για άτομα σε αναπηρικά αμαξίδια, με καροτσάκια ή με ογκώδεις αποσκευές, καθώς πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα γκισέ.