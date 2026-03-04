Κυβερνητικός εκπρόσωπος Κύπρου: Μέτρα για πιθανό ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο κοντά στον Λίβανο
04/03/2026 • 10:31
Μέτρα για προληπτικούς λόγους ελήφθησαν, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, καθώς εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. 

«Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης. 

