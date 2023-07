Κροατία - Σλοβενία: Τρεις νεκροί από καταιγίδες

Τρεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας των καταιγίδων που έπληξαν σήμερα τη Σλοβενία και την Κροατία, την ώρα που το μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης βρίσκεται αντιμέτωπο με συνθήκες ακραίου καύσωνα και δασικές πυρκαγιές.

Footage from Zagreb, a major thunderstorm in Slovenia and Croatia, with four people killed by tree falls pic.twitter.com/PLXFKKNG4q