Τόνους σκουπιδιών από την Αλβανία έφτασαν αυτήν την εβδομάδα στην Ντουμπρόβνικ, μετά από καταιγίδα που έφερε τα απορρίμματα στις δημοφιλείς παραλίες και την Παλιά Πόλη της πόλης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι New York Times, μια καταιγίδα στην Αδριατική Θάλασσα ανατάραξε τα νερά, και οι ισχυροί νοτιάδες έφεραν τόνους απορριμμάτων σε δύο σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα: την παραλία Banje και την Παλιά Πόλη, όπως δήλωσε αξιωματούχος της πόλης.

«Με βάση τις ετικέτες και τα υλικά που βρέθηκαν, η συντριπτική πλειονότητα των απορριμμάτων φαίνεται να προέρχεται από την Αλβανία», ανέφερε την Τετάρτη η Μαρίγια Πάιτς Μπάτσιτς, εκπρόσωπος της Ντουμπρόβνικ.

Večeras je more u Dubrovniku izbacilo tone smeća. 😥 pic.twitter.com/shCr81eLGt — nemiposmatrač 🇷🇸🇪🇺 (@mavkoo) November 25, 2025

Ο δήμαρχος Μάτο Φράνκοβιτς δήλωσε ότι όλες οι υπηρεσίες της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων καθαριότητας και των λιμενικών, συμμετέχουν στις επιχειρήσεις καθαρισμού.

Οι ομάδες καθαρισμού ξεκίνησαν τις εργασίες από νωρίς το πρωί, δήλωσε ο Ντένις Ράος, επικεφαλής της ομάδας στην ιστορική περιοχή της πόλης, στο τοπικό δημόσιο ραδιόφωνο HRT.

Η κ. Πάιτς Μπάτσιτς σημείωσε ότι φορτία απορριμμάτων έχουν προγραμματιστεί να απομακρυνθούν τις επόμενες δύο έως τρεις ημέρες, ώστε η ακτογραμμή να καθαριστεί γρήγορα. Τα περισσότερα από αυτά είναι πλαστικά, αλλά περιλαμβάνουν επίσης μέταλλα και ιατρικά απόβλητα.

Μέλη μιας οργάνωσης για την ανακύκλωση ανέφεραν ότι θα προσπαθήσουν να επαναχρησιμοποιήσουν κάποια από τα πλαστικά αντικείμενα, αλλά δεν είναι σαφές τι μπορεί να σωθεί.

«Η Ντουμπρόβνικ αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα σκουπίδια για δεκαετίες κατά τους χειμερινούς μήνες», δήλωσε την Τετάρτη ο τοπικός ξεναγός Ιβάν Βούκοβιτς.

«Δεν πρόκειται μόνο για σκουπίδια», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι έχει δει ζώα να φτάνουν στις νότιες ακτές του Μλιέτ, ενός κοντινού νησιού.

Τα πλαστικά αποτελούν ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα για την Ντουμπρόβνικ, πόλη 42.000 κατοίκων που το 2020 υπέγραψε δέσμευση με στόχο τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων. Παρά το μικρό της μέγεθος, η πόλη δέχεται ετησίως 4,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις τουριστών, που παράγουν μεγάλο όγκο πλαστικών απορριμμάτων.

Strong Southern Wind Dumps Waste on Dubrovnik’s Coast Again, Crews Quickly Clean Posathttps://t.co/bXKjHPywi9 pic.twitter.com/6nnQtDyhNF — The Dubrovnik Times (@DubrovnikTimes) November 26, 2025

Ο δήμαρχος Φράνκοβιτς δήλωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Κροατίας βρίσκεται σε επαφές με την Αλβανία εδώ και καιρό, καθώς «γνωρίζουμε από πού προέρχονται τα σκουπίδια».

Πρόσθεσε ότι το υπουργείο είχε προσφέρει οικονομική βοήθεια στην Αλβανία για τη διαχείριση των απορριμμάτων της.