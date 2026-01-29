Κρίσιμη η κατάσταση στο Νισέμι της Σικελίας μετά τις κατολισθήσεις (pics&vids)

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στην κωμόπολη Νισέμι της ανατολικής Σικελίας. Οι κατολισθήσεις συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια της νύχτας, στην περιοχή κοντά στην κοιλάδα της Γέλας, ακούστηκε ισχυρός θόρυβος που φέρεται να προκλήθηκε από νέα καθίζηση του εδάφους.

Οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να διευρύνουν την «κόκκινη ζώνη», με νέα απαγόρευση εισόδου στους κατοίκους. Οι πολίτες, σε μικρές ομάδες, μπορούν μόνο για περίπου δέκα λεπτά να επιστρέψουν στα σπίτια τους ώστε να πάρουν απολύτως αναγκαία αντικείμενα από τα διαμερίσματά τους.

❗️⚠️🇮🇹 - A massive landslide is devastating parts of the town of Niscemi in central Sicily, Italy.



Triggered by relentless heavy rainfall from Cyclone Harry (also referred to as Storm Harry), the landslide began on January 25, 2026, and has continued to expand rapidly.



It has… pic.twitter.com/3rE0h4v5fF — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) January 27, 2026

Μεγάλο μέρος του Τύπου υπογραμμίζει ότι η πρώτη κατολίσθηση καταγράφηκε το 1997 και ότι από τότε δεν υπήρξε καμία αποτελεσματική παρέμβαση για να αντιμετωπιστεί το όλο αυτό φαινόμενο. Οι εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει έρευνα για πρόκληση φυσικής καταστροφής εξ αμελείας.

🇮🇹 Over 1,000 people evacuated after huge landslide in Sicily



More than 1,000 people were evacuated in Sicily after a four-kilometre section of cliff crumbled during a storm, leaving houses perched perilously on the edge #AFPVertical pic.twitter.com/ktZxlruqOe — AFP News Agency (@AFP) January 28, 2026

Στελέχη της αντιπολίτευσης, στο μεταξύ, ζητούν να χρησιμοποιηθούν κονδύλια που είχαν εγκριθεί για την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώσει την Μεσίνα της Σικελίας με την Καλαβρία, με στόχο να δοθούν άμεσες απαντήσεις στους περισσότερους από χίλιους πεντακόσιους κατοίκους του Νισέμι, οι οποίοι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Όμως, τόσο ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι, όσο και ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Νέλο Μουζουμέτσι απέρριψαν το αίτημα.

Την ερχόμενη Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, ο Μουζουμέτσι θα παρέμβει στη Βουλή και στη Γερουσία της Ρώμης με αναλυτική αναφορά στην κατολίσθηση του Νισέμι η οποία αφορά συνολικά τη μετακίνηση 350 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων αμμώδους εδάφους. Η κεντροαριστερά και τα Πέντε Αστέρια, όμως, επιμένουν ότι το κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να πληροφορηθεί σχετικά από τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας αλλά από την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.