Κρίσιμες κάλπες στην Αργεντινή για το οικονομικό όραμα του Μιλέι υπό το βλέμμα των ΗΠΑ

Οι Αργεντινοί προσήλθαν την Κυριακή στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες αποτελούν κρίσιμη δοκιμασία για τη στήριξη προς τον πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι και το πρόγραμμα ριζικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων και αυστηρής λιτότητας που εφαρμόζει, καθώς και για το κατά πόσο διαθέτει την πολιτική βάση ώστε να συνεχίσει την αναμόρφωση της οικονομίας.

Όπως αναφέρει το Reuters, το κόμμα του προέδρου, La Libertad Avanza, επιδιώκει να ενισχύσει σημαντικά τη μικρή του μειοψηφία στο Κογκρέσο, προκειμένου να αυξήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο οικονομικό του όραμα και να διατηρήσει τη στήριξη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα παρείχε στην Αργεντινή ένα γενναίο πακέτο οικονομικής βοήθειας, αλλά έχει προειδοποιήσει ότι θα το αναθεωρήσει αν ο Μιλέι δεν τα πάει καλά στις κάλπες.

«Μην τα παρατάτε, γιατί έχουμε διανύσει τη μισή διαδρομή», είπε ο Μιλέι σε ομιλία του στην πόλη Ροσάριο, στο κλείσιμο της προεκλογικής εκστρατείας. «Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο».

Στις εκλογές αυτές ανανεώνεται η μισή σύνθεση της Κάτω Βουλής (127 έδρες) και το ένα τρίτο της Γερουσίας (24 έδρες). Το κόμμα της αντιπολίτευσης διατηρεί τη μεγαλύτερη μειοψηφία και στα δύο σώματα, ενώ το σχετικά νέο κόμμα του Μιλέι έχει προς το παρόν μόλις 37 βουλευτές και έξι γερουσιαστές.

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται μετά τις 8 μ.μ. (τοπική ώρα).

Ο Μιλέι ψήφισε το πρωί της Κυριακής στη συνοικία Αλμάγκρο του Μπουένος Άιρες, χαιρέτησε τους πολίτες αλλά δεν προέβη σε δηλώσεις. Σε εκλογικά κέντρα της πρωτεύουσας, αρκετοί ψηφοφόροι εξέφρασαν τη στήριξή τους στον πρόεδρο.

«Ο Μιλέι ρισκάρει τα πάντα για μια βαθιά αλλαγή και χρειάζεται υποστήριξη, γιατί δεν είναι εύκολο μετά από χρόνια λαϊκισμού», είπε η 22χρονη φοιτήτρια Σεσίλια Χουάρες, αναφερόμενη στις διαδοχικές περονιστικές κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Άλλοι όμως εμφανίστηκαν πιο απαισιόδοξοι.

«Η οικονομική ανάπτυξη είναι πολύ αργή — δεν ξέρω πότε θα μπορέσουμε να γίνουμε μια χώρα του πρώτου κόσμου», είπε ο 54χρονος πανεπιστημιακός Σίλβιο Καμπαγέρο, χωρίς να αποκαλύψει την ψήφο του.

Ο Λευκός Οίκος και οι ξένοι επενδυτές έχουν εντυπωσιαστεί από τη δυνατότητα της κυβέρνησης να μειώσει σημαντικά τον μηνιαίο πληθωρισμό — από 12,8% πριν από την ορκωμοσία του Μιλέι στο 2,1% τον περασμένο μήνα — να πετύχει δημοσιονομικό πλεόνασμα και να εφαρμόσει εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις.

Ωστόσο, η δημοτικότητα του προέδρου έχει υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες, εν μέσω κοινωνικής δυσαρέσκειας για τις περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και ενός σκανδάλου διαφθοράς που εμπλέκει την αδελφή του, η οποία υπηρετεί ως προσωπάρχης του.

«Η προσαρμογή του Μιλέι έγινε με δόλο και σκληρότητα», δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, Άξελ Κιθίλοφ, σε προεκλογική συγκέντρωση του περονιστικού συνασπισμού. «Απολαμβάνουν κάθε θύμα των περικοπών».

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ποσοστό άνω του 35% θα θεωρηθεί θετικό αποτέλεσμα για την κυβέρνηση Μιλέι και θα της επιτρέψει, μέσω συμμαχιών, να μπλοκάρει προσπάθειες της αντιπολίτευσης να ανατρέψει προεδρικά βέτο σε νομοθεσίες που, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, «απειλούν τη δημοσιονομική ισορροπία» της χώρας.

Η πολιτική επιστήμονας Μαρία Λάουρα Ταχίνα, του Εθνικού Πανεπιστημίου του Σαν Μαρτίν, σημείωσε ότι το περονιστικό στρατόπεδο έχει δυσκολότερο έργο από το κόμμα του Μιλέι, καθώς υπερασπίζεται περισσότερες έδρες.

Ο πρόεδρος έχει ήδη προαναγγείλει ανασχηματισμό μετά τις εκλογές, που ενδέχεται να περιλαμβάνει στελέχη του κεντρώου κόμματος PRO, στενού συμμάχου της κυβέρνησης στο Κογκρέσο υπό την ηγεσία του πρώην προέδρου Μαουρίσιο Μάκρι. Τη Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών Χεράρδο Βέρτχαϊν υπέβαλε την παραίτησή του.

Η ψηφοφορία παρακολουθείται στενά από τον Λευκό Οίκο, καθώς το δυνητικό πακέτο στήριξης 40 δισ. δολαρίων του Τραμπ προς την Αργεντινή περιλαμβάνει συμφωνημένη ανταλλαγή νομίσματος ύψους 20 δισ. δολαρίων και μια πιθανή επενδυτική διευκόλυνση χρέους ίδιου ύψους.

Μετά τα αποτελέσματα, πολλοί αναλυτές προβλέπουν υποτίμηση του πέσο, το οποίο θεωρείται υπερτιμημένο ώστε να συγκρατείται ο πληθωρισμός. Αν το κόμμα του Μιλέι δεν αποδώσει καλά, η προσαρμογή της συναλλαγματικής πολιτικής αναμένεται να είναι ακόμη πιο απότομη.