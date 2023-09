Κριμαία: Ουκρανική επίθεση προκάλεσε «σοβαρές ζημιές» σε αεροπορική βάση

Η υπηρεσία ασφαλείας SBU και το ναυτικό της Ουκρανίας έπληξαν την αεροπορική βάση Saky στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας "σοβαρές ζημιές", δήλωσε την Πέμπτη πηγή των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

⚡️At night, a large-scale fire strike was carried out at the Saki military airfield in the temporarily occupied Crimea



According to Censor NET sources in the Security Service, there were at least 12 combat aircraft (Su-24 and Su-30) at the airport, as well as the Pantsir air… pic.twitter.com/gnRilX6BIO