Κρεμλίνο: Περιμένουμε την απάντηση των ΗΠΑ μετά τις συνομιλίες για την Ουκρανία στη Μόσχα

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Παρασκευή ότι η Μόσχα αναμένει την απάντηση της Ουάσινγκτον μετά τις συνομιλίες μεταξύ του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και των εκπροσώπων των ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στη ρωσική πρωτεύουσα.

«Περιμένουμε τώρα την αντίδραση των Αμερικανών συναδέλφων μας στις συζητήσεις που είχαμε την Τρίτη», δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, σύμφωνα με το RIA.

Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πούτιν και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και δεν έχει οριστεί ημερομηνία για νέα συνάντηση με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε μεγάλο χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία

Στο μεταξύ, το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε μέσω Telegram χθες βράδυ ότι επλήγη χημικό εργοστάσιο στην περιφέρεια της Σταυρούπολης στη Ρωσία (νοτιοδυτικά), με αποτέλεσμα να προκληθεί εκτεταμένη πυρκαγιά.

Κατά την ίδια πηγή, η μονάδα παρήγαγε συστατικά για εκρηκτικές ύλες και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες του είδους στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Δεν έχει υπάρξει αντίδραση από ρωσικής πλευράς. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία με ανεξάρτητο τρόπο.

Drones have reportedly attacked an oil refinery in Russia's Syzran, causing a fire



The facility is located in Samara Oblast about 900 km from the frontline.

📷Exilenova+ pic.twitter.com/A7lV28f50U — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 5, 2025

Η Ουκρανία λέει πως κατέστρεψε μαχητικό αεροσκάφος και ραντάρ της Ρωσίας στην Κριμαία

Παράλληλα, η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι επιδρομή drones κατέστρεψε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων τύπου MiG-29 καθώς και σταθμό ραντάρ στη χερσόνησο της Κριμαίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το μαχητικό βρισκόταν σταθμευμένο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Κάσα, ανέφερε η ίδια πηγή, δημοσιοποιώντας βίντεο που εικονίζει μη επανδρωμένο εναέριο όχημα να το πλήττει.

Τα μαχητικά του τύπου είχαν σχεδιαστεί τη σοβιετική εποχή και παρήχθησαν κατά μεγάλους αριθμούς -- αποτελούσαν άλλωστε στο παρελθόν το κύριο μαχητικό και της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, προτού το Κίεβο στραφεί σε τύπους δυτικής κατασκευής, εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία που οδεύει να κλείσει τέσσερα χρόνια τον Φεβρουάριο.

Οι πληροφορίες που δημοσιοποίησε η υπηρεσία δεν μπορούν να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Δημοσίευμα σε αμερικανικό ιστότοπο εξειδικευμένο στις στρατιωτικές υποθέσεις που παρακολουθεί συστηματικά τον πόλεμο σημειώνει πως το δείγμα που φέρεται να καταστράφηκε μοιάζει να ήταν αναβαθμισμένο και προηγμένο, σχεδιασμένο προκειμένου να επιχειρεί από αεροπλανοφόρο, ωστόσο συμπληρώνει πως θα μπορούσε να μην ήταν επιχειρησιακό, ή να αποτελούσε ομοίωμα. Υπογραμμίζει επίσης πως τα αεροσκάφη του τύπου σπανίως χρησιμοποιούνται στον πόλεμο.