Κρεμλίνο: «Ουδέν σχόλιο» στα περί απειλής για κατάρριψη ρωσικών αεροπλάνων από το NATO

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε την Παρασκευή να σχολιάσει δημοσίευμα του Bloomberg σύμφωνα με την οποία Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποίησαν ιδιωτικά τη Μόσχα ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να καταρρίψει οποιοδήποτε ρωσικό αεροσκάφος παραβιάσει τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

Το Bloomberg ανέφερε, επικαλούμενο αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με την ανταλλαγή, ότι Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί απεσταλμένοι μετέφεραν την προειδοποίηση σε συνάντηση στη Μόσχα

Ερωτηθείς για το πώς θα αντιδράσει η Ρωσία αν το ΝΑΤΟ καταρρίψει ρωσικό αεροσκάφος, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε: «Ξέρετε, δεν θέλω καν να μιλήσω για αυτό. Είναι μια πολύ ανεύθυνη δήλωση».

Πρόσθεσε: «Είναι πολύ ανεύθυνη, διότι οι κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας ότι τα στρατιωτικά της αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο κάποιου και εισέβαλαν στον ουρανό κάποιου είναι αβάσιμες. Δεν έχει παρουσιαστεί καμία πειστική απόδειξη».

Το ΝΑΤΟ αναφέρει ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας στις 19 Σεπτεμβρίου και παρέμειναν εκεί για 12 λεπτά πριν αναγκαστούν να αποσυρθούν.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ, απορρίπτοντας τις αρνήσεις της Ρωσίας, κατηγόρησαν τη Μόσχα για απερίσκεπτη και προκλητική συμπεριφορά.

Το περιστατικό στην Εσθονία συνέβη εννέα ημέρες μετά την κατάρριψη από την Πολωνία ρωσικών drones που είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της. Η Βρετανία δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι ρωσικές εισβολές αύξησαν τον κίνδυνο άμεσης ένοπλης σύγκρουσης με το ΝΑΤΟ.