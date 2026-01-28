Το Κρεμλίνο αξιολογεί θετικά την έναρξη των απευθείας συνομιλιών για την Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οποιαδήποτε μελλοντική συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και προσανατολισμένη σε αποτελέσματα.

Ο Ουσάκοφ, μιλώντας στη κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι η Μόσχα δεν απέκλεισε ποτέ μια τέτοια συνάντηση και ότι, αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος για αυτήν, θα μπορούσε να έρθει στη Μόσχα, όπου η προσωπική του ασφάλεια θα είναι εγγυημένη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία προωθεί την ιδέα μιας συνάντησης των δύο ηγετών στη Μόσχα — πρόταση που ο Ζελένσκι είχε απορρίψει πέρυσι, προτείνοντας αντίθετα ο Πούτιν να μεταβεί στο Κίεβο.

Ανώνυμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios το Σάββατο ότι ο Ζελένσκι και ο Πούτιν ήταν «πολύ κοντά» στο να κανονίσουν μια συνάντηση, μετά τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον σε ειρηνευτικές συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι την περασμένη εβδομάδα

Παράλληλα, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε την Τετάρτη στους δημοσιογράφους ότι «η τριμερής ομάδα που εργάζεται για την ουκρανική διευθέτηση στο Άμπου Ντάμπι θα συνεχίσει το έργο της», αλλά και ότι «αξιολογείται θετικά έναρξη των απευθείας επαφών».

«Αναμφίβολα, το έργο συνεχίζεται. Είναι καλό που ξεκίνησαν οι απευθείας επαφές. Αυτές ήταν πολύ δύσκολες συνομιλίες, οι οποίες ξεκίνησαν σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Όπως γνωρίζετε, επιτεύχθηκαν συμφωνίες για τη συνέχισή τους, επομένως το έργο θα συνεχιστεί», επεσήμανε.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι για την Ουκρανία θα συνεχιστούν την 1η Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, οι δύο γύροι διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία πραγματοποιήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών στο Άμπου Ντάμπι στις 23 και 24 Ιανουαρίου.

Την ρωσική διαπραγματευτική ομάδα στο Άμπου Ντάμπι ηγήθηκε ο Ιγκόρ Κοστιούκοφ, επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας.

Το ουκρανικό μέρος της τριμερούς ομάδας εργασίας ηγήθηκε ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας Ρουστέμ Ούμεροφ.

Στις 24 Ιανουαρίου, ο ειδικός προεδρικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ επιβεβαίωσε τα σχέδια για έναν τρίτο γύρο τριμερών συνομιλιών την επόμενη εβδομάδα.