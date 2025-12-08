Κρεμλίνο: Καμία ενημέρωση για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας στη Φλόριντα

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση για τα αποτελέσματα των συνομιλιών στη Φλόριντα σχετικά με μια διευθέτηση του πολέμου μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων.

«Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών στη Φλόριντα», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο δηλώσεις του Πεσκόφ στην κρατική τηλεόραση.

«Όταν λάβουμε ενημέρωση, θα γίνει σαφές πώς και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να δράσουμε στη συνέχεια».

Οι δύο πλευρές συναντήθηκαν στη Φλόριντα μέχρι το Σάββατο, μετά τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, για να συζητήσουν ένα σχέδιο επίλυσης του πολέμου, το οποίο υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και βρίσκεται πλέον στον τέταρτο χρόνο του.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τις συνομιλίες στη Φλόριντα «εποικοδομητικές, αν και δύσκολες».

Τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα κοινοποιήσει ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ την Τρίτη, αφού προηγουμένως είχε συναντήσεις στο Λονδίνο με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας.





