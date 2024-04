Πεσκόφ: Η βοήθεια των ΗΠΑ στο Κίεβο θα καταστρέψει περαιτέρω την Ουκρανία

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε το Σάββατο ότι η ψήφιση από την αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενός νομοσχεδίου για βοήθεια στην Ουκρανία θα «καταστρέψει περαιτέρω» την Ουκρανία και θα οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους στον πόλεμο.

Ο Πεσκόφ τόνισε επίσης στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass ότι μια διάταξη στη νομοθεσία που επιτρέπει στην αμερικανική κυβέρνηση να κατάσχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και να τα μεταφέρει στην Ουκρανία για ανοικοδόμηση θα αμαυρώσει την εικόνα των ΗΠΑ.

Η Μόσχα, συνέχισε, θα απαντήσει με μέτρα προς το δικό της συμφέρον.



ΗΠΑ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε πακέτο βοήθειας ύψους 61 δισ. στην Ουκρανία

Υπενθυμίζεται πως από μήνες καθυστέρησης, το πακέτο στήριξης ύψους 61 δισ. δολαρίων προς την Ουκρανία ψηφίστηκε εν τέλει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Κατά την ψηφοφορία 210 Δημοκρατικοί ψήφισαν υπέρ του πακέτου βοήθειας, ενώ 112 Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν κατά.

«Είμαι ευγνώμων στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σε ανάρτησή του στο Χ, κάνοντας λόγο ότι η απόφαση αυτή «κρατά την ιστορία στο σωστό δρόμο».

«Η δημοκρατία και η ελευθερία θα έχουν πάντα παγκόσμια σημασία και δεν θα αποτύχουν ποτέ όσο η Αμερική βοηθά στην προστασία τους. Το ζωτικής σημασίας νομοσχέδιο για τη βοήθεια των ΗΠΑ που εγκρίθηκε σήμερα από τη Βουλή θα εμποδίσει την επέκταση του πολέμου, θα σώσει χιλιάδες και χιλιάδες ζωές και θα βοηθήσει και τα δύο έθνη μας να γίνουν ισχυρότερα. Η ειρήνη και η ασφάλεια μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της ενότητας», σημειώνει και καταλήγει εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στις ΗΠΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ, Αμερική!».

I am grateful to the United States House of Representatives, both parties, and personally Speaker Mike Johnson for the decision that keeps history on the right track.



Democracy and freedom will always have global significance and will never fail as long as America helps to…