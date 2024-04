ΗΠΑ: Ενέκριναν «mega» πακέτο βοήθειας 95 δισ. δολαρίων σε Ισραήλ, Ουκρανία και Ταϊβάν

Η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε σήμερα ένα πακέτο νομοσχεδίων χορήγησης βοήθειας ύψους 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, το Ισραήλ και την Ταϊβάν, έπειτα από μήνες διαφωνιών και αντεγκλήσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν και των Ρεπουμπλικάνων αντιπάλων του.

Η συνολική χρηματοδότηση των 95 δισ. δολαρίων περιλαμβάνει περίπου 26 δισ. δολάρια για το Ισραήλ, 61 δισ. δολάρια για την Ουκρανία (με μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης να πηγαίνει για την αναπλήρωση των αμερικανικών πυρομαχικών), 8 δισ. δολάρια για τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένης της Ταϊβάν, και 9 δισ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια προς τους αμάχους σε εμπόλεμες ζώνες, όπως η Γάζα.

Έπειτα από μήνες καθυστέρησης, το πακέτο στήριξης ύψους 61 δισ. δολαρίων προς την Ουκρανία ψηφίστηκε εν τέλει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Κατά την ψηφοφορία 210 Δημοκρατικοί ψήφισαν υπέρ του πακέτου βοήθειας, ενώ 112 Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν κατά.

Ζελένσκι: Η απόφαση αυτή θα εμποδίσει την επέκταση του πολέμου

«Είμαι ευγνώμων στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σε ανάρτησή του στο Χ, κάνοντας λόγο ότι η απόφαση αυτή «κρατά την ιστορία στο σωστό δρόμο».

«Η δημοκρατία και η ελευθερία θα έχουν πάντα παγκόσμια σημασία και δεν θα αποτύχουν ποτέ όσο η Αμερική βοηθά στην προστασία τους. Το ζωτικής σημασίας νομοσχέδιο για τη βοήθεια των ΗΠΑ που εγκρίθηκε σήμερα από τη Βουλή θα εμποδίσει την επέκταση του πολέμου, θα σώσει χιλιάδες και χιλιάδες ζωές και θα βοηθήσει και τα δύο έθνη μας να γίνουν ισχυρότερα. Η ειρήνη και η ασφάλεια μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της ενότητας», σημειώνει και καταλήγει εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στις ΗΠΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ, Αμερική!».

I am grateful to the United States House of Representatives, both parties, and personally Speaker Mike Johnson for the decision that keeps history on the right track.



Democracy and freedom will always have global significance and will never fail as long as America helps to…