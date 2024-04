Φον ντερ Λάιεν: Η Ουκρανία αξίζει κάθε υποστήριξη που μπορεί να λάβει εναντίον της Ρωσίας

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έστειλε το δικό της μήνυμα μετά την έγκριση πακέτου βοήθειας προς την Ουκρανία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, μέσω ανάρτησης της στο Χ:

Στην ανάρτησή της, η πρόεδρος της Κομισιόν σχολιάζει, μεταξύ άλλων, ότι «η Ουκρανία αξίζει κάθε υποστήριξη που μπορεί να λάβει εναντίον της Ρωσίας», ενώ τονίζει ότι «οι διατλαντικοί σύμμαχοι είναι ενωμένοι στην υποστήριξη της ελευθερίας και της δημοκρατίας».



Ολόκληρη η ανάρτηση της φον ντερ Λάιεν:



«Χαιρετίζω τη, σε συντριπτικό ποσοστό, θετική ψήφο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Η Ουκρανία αξίζει κάθε υποστήριξη που μπορεί να λάβει έναντι της Ρωσίας. Τώρα, ζητάμε από τη Γερουσία των ΗΠΑ να ψηφίσει το συντομότερο δυνατό, καθώς διακυβεύονται ζωές. Οι διατλαντικοί σύμμαχοι είναι ενωμένοι στην υποστήριξη της ελευθερίας και της δημοκρατίας.»





I welcome the overwhelming positive vote by the US House of Representatives.



Ukraine deserves all the support it can get against Russia.



Now, we are asking the US Senate to vote as quickly as possible as lives are at stake.



Transatlantic allies are united in support for…