Κρεμλίνο: Φιλικό κλίμα στις συνομιλίες Πούτιν - Γούιτκοφ

Ο κορυφαίος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γούιτκοφ έχουν επιτύχει ένα επίπεδο κατανόησης που έκανε τις συζητήσεις τους «πραγματικά φιλικές».

Ο Γιούρι Ουσάκοφ είπε επίσης ότι η συμμετοχή, στις συνομιλίες της Τρίτης στο Κρεμλίνο, του γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, πρόσθεσε ένα συστηματικό στοιχείο στις διαβουλεύσεις, σύμφωνα με το Reuters.

«Θα έλεγα ότι ο τόνος – και δεν φοβάμαι να το πω – ήταν εποικοδομητικός και φιλικός», δήλωσε ο Ουσάκοφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση, ενώ ο Πούτιν επισκεπτόταν την Ινδία.

«Ο Πούτιν γνωρίζει καλά τον Γούιτκοφ, έχει συναντηθεί μαζί του έξι φορές. Και οι συνομιλίες τους είναι πραγματικά φιλικές. Κατανοούν ο ένας τον άλλον χωρίς να χρειάζεται να ειπωθούν τα πράγματα.»

Ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Γούιτκοφ και τον Κούσνερ για πέντε ώρες στο Κρεμλίνο, με επίκεντρο ένα αμερικανικό σχέδιο για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, όπου η Μόσχα εξαπέλυσε πλήρους κλίμακας εισβολή το 2022. Αργότερα, ο Πούτιν χαρακτήρισε τις συνομιλίες «πολύ χρήσιμες».

Στα σχόλιά του, ο Ουσάκοφ είπε ότι η συμμετοχή του Κούσνερ ήταν «αρκετά έγκαιρη».

«Μαζί με τη γοητεία και τη φιλικότητα του Γούιτκοφ, πρόσθεσε ένα στοιχείο συστηματικής προσέγγισης. Προσωπικά πιστεύω ότι, αν κάποια μορφή σχεδίου που οδηγεί σε διευθέτηση συνεχίσει να διαμορφώνεται στο χαρτί, ο Κούσνερ θα κάνει μεγάλο μέρος της συγγραφής.»

Ο Γούιτκοφ συναντήθηκε με τον Ουκρανό ανώτερο διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ στη Φλόριντα την Πέμπτη και επρόκειτο να τον συναντήσει ξανά εκεί την Παρασκευή, δήλωσε πηγή με γνώση του θέματος.

Δεν ήταν άμεσα σαφές αν ο Κούσνερ συμμετείχε σε αυτές τις συναντήσεις με τον Ουμέροφ.