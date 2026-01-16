Σε ρόλο διαμεσολαβητή ο Πούτιν: Επικοινωνία με Νετανιάχου και Πεζεσκιάν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συζήτησε την κατάσταση στο Ιράν σε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες την Παρασκευή με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι η Μόσχα είναι πρόθυμη να μεσολαβήσει στην περιοχή, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Η Τεχεράνη καταστούν με σκληρότητα τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν στα τέλη του περασμένου μήνα, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να προειδοποιήσει για πιθανή παρέμβαση. Πέρυσι, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ενώ το Ιράν είχε συγκρουστεί με το Ισραήλ για 12 ημέρες.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία επιδιώκει στενότερους δεσμούς με το Ιράν, και πέρυσι ο Πούτιν υπέγραψε μαζί του ένα 20ετές σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας.

Στη συνομιλία με τον Νετανιάχου, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Πούτιν παρουσίασε ιδέες για την ενίσχυση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και επανέλαβε την προθυμία της Ρωσίας να συνεχίσει τις διαμεσολαβητικές της προσπάθειες και να προωθήσει τον διάλογο με όλα τα εμπλεκόμενα κράτη. Ενημέρωση για τη συνομιλία με τον Πεζεσκιάν αναμένεται αργότερα.

Το Κρεμλίνο τόνισε ότι οποιαδήποτε απειλή για την επιβίωση της ιρανικής ηγεσίας αποτελεί σοβαρή ανησυχία για τη Μόσχα, 13 μήνες μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη στις ΗΠΑ και μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη για κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία ήδη παρέχει βοήθεια στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή, συμβάλλοντας στην περιφερειακή σταθερότητα και ειρήνη.

Οι δυτικές δυνάμεις κατηγορούν το Ιράν για μυστική ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται, ενώ η Ρωσία υποστηρίζει το δικαίωμα του Ιράν στην ειρηνική χρήση πυρηνικής ενέργειας.