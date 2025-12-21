Κρεμλίνο: Διαψεύδει τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης Αμερικανών, Ρώσων και Ουκρανών απεσταλμένων

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι «δεν προετοιμάζεται» μια συνάντηση ανάμεσα στους Αμερικανούς, τους Ουκρανούς και τους Ρώσους απεσταλμένους, καθώς ξεχωριστές συνομιλίες διεξάγονται από την Παρασκευή στο Μαϊάμι, στις ΗΠΑ, για την εξεύρεση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

"Προς το παρόν κανείς δεν έχει μιλήσει σοβαρά γι'αυτήν την πρωτοβουλία, και αυτή δεν προετοιμάζεται, εξ όσων γνωρίζω", σημείωσε ο διπλωματικός σύμβουλος της ρωσικής προεδρίας Γιούρι Ουσάκοφ, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι είναι βέβαιος πως οι πιθανότητες ειρήνευσης στην Ουκρανία δεν βελτιώθηκαν από τις αλλαγές στις αμερικανικές προτάσεις που έκαναν οι Ευρωπαίοι και το Κίεβο.

«Δεν πρόκειται για πρόβλεψη», είπε, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Είμαι βέβαιος ότι οι προτάσεις που έχουν κάνει ή προσπαθούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί σίγουρα δεν βελτιώνουν το κείμενο και δεν βελτιώνουν την πιθανότητα επίτευξης μακροπρόθεσμης ειρήνης», πρόσθεσε.

Ευρωπαίοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές συζητούν αλλαγές σε σειρά αμερικανικών προτάσεων για την εξεύρεση συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος οδεύει προς το πέμπτο έτος του, αν και δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς τι αλλαγές έχουν γίνει στις αρχικές προτάσεις των ΗΠΑ.

Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν με Ρώσους αξιωματούχους χθες, Σάββατο, στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα.

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, ότι οι συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές και ότι θα συνεχιστούν σήμερα.