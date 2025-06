Κρατική τηλεόραση Ιράν: Αναφέρει ότι κατέρριψε τουλάχιστον ένα ισραηλινό μαχητικό - Υπό κράτηση ο πιλότος

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον δεκάδων στόχων στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Irna, καταρρίφθηκαν δύο ισραηλινά μαχητικά. Δεν διευκρινίστηκε ωστόσο σε ποια περιοχή έγινε αυτό. H κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι καταρρίφθηκε «τουλάχιστον ένα» μαχητικό και ότι ο πιλότος του έχει τεθεί υπό κράτηση.

Το Ισραήλ διέψευσε τις ιρανικές αναφορές ότι κατέρριψε ένα ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος και συνέλαβε τον πιλότο του.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο Reuters: Η εκδίκησή μας μόλις άρχισε, θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για τους φόνους των διοικητών, των επιστημόνων μας και των πολιτών. Πουθενά στο Ισραήλ δεν θα υπάρχει ασφάλεια, η εκδίκησή μας θα είναι οδυνηρή.

Εκατοντάδες βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ, σηματοδοτώντας την έναρξη της απάντησης της Τεχεράνης στις εντατικές ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι πυραυλικές επιθέσεις συνεχίζονται, άλλο ένα μπαράζ με δεκάδες πυραύλους εκτοξεύτηκαν προς το Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης ανέφεραν ότι επτά άτομα τραυματίστηκαν στο κεντρικό Ισραήλ μετά τα ιρανικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους.

Στον ουρανό του Τελ Αβίβ διακρίνεται ένα πυκνό νέφος καπνού μετά τις πρώτες πυραυλικές εκτοξεύσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, σειρήνες ήχησαν σε όλο το Ισραήλ μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων και αφού οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είχαν εκδώσει αρχική προειδοποίηση την Παρασκευή προς τους πολίτες να καταφύγουν σε καταφύγια, καθώς οι ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονταν προς το ισραηλινό έδαφος.

Το πρακτορείο IRNA αναφέρει ότι εκτοξεύτηκαν εκατοντάδες βαλλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν, στο πλαίσιο αντιποίνων.

Ανταποκρίτρια του BBC είπε πως άκουσε δύο drones και μετά μια έκρηξη, χωρίς να είναι σίγουρη αν επρόκειτο για αναχαίτιση ή πρόσκρουση.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούν πολλές, σφοδρές εκρήξεις και στην Ιερουσαλήμ.

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είπε στο τηλεοπτικό διάγγελμά του ότι το Ισραήλ «κήρυξε τον πόλεμο» και η Τεχεράνη «δεν θα κλείσει τα μάτια». Η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν θα οδηγήσει το Ισραήλ «στην καταστροφή του», πρόσθεσε.

«Το σιωνιστικό καθεστώς (Ισραήλ) δεν θα μείνει αλώβητο από τις συνέπειες του εγκλήματός του. Ο ιρανικός λαός πρέπει να είναι βέβαιος ότι η απάντησή μας δεν θα είναι μισή ή μετριοπαθής», ανέφερε σε επίσημη δήλωσή του ο Χαμενεΐ.

Οι IDF σε ανάρτησή τους αναφέρουν ότι όλη η χώρα είναι σε συναγερμό.

