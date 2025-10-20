Κούσνερ: Το Ισραήλ πρέπει «να βρει έναν τρόπο» να βοηθήσει τους Παλαιστινίους

Το Ισραήλ πρέπει να βρει έναν τρόπο να βοηθήσει τους Παλαιστίνιους προκειμένου να «ενσωματωθεί στο σύνολο της Μέσης Ανατολής», εκτίμησε ένας από τους Αμερικανούς απεσταλμένους που συμμετέχουν στις συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη παλαιστινιακή ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

«Το πιο σημαντικό μήνυμα που προσπαθήσαμε να διαβιβάσουμε στους Ισραηλινούς ηγέτες, τώρα που ο πόλεμος έχει τελειώσει, είναι πως αν θέλετε να ενσωματώσετε το Ισραήλ στο σύνολο της Μέσης Ανατολής πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να βοηθήσετε τον παλαιστινιακό λαό να ευημερήσει και τα καταφέρει καλύτερα», δήλωσε ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το βράδυ της Κυριακής (ώρα ΗΠΑ) στο CBS News.

Η συνέντευξη, που ήταν προηχογραφημένη, πραγματοποιήθηκε πριν από τα ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας χθες Κυριακή, και πριν από την άφιξη στο Ισραήλ σήμερα του Τζάρεντ Κούσνερ και του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ.

«Είναι μία πολύ δύσκολη κατάσταση και μια πολύ περίπλοκη δυναμική», παραδέχθηκε ο Τζάρεντ Κούσνερ. «Αυτή τη στιγμή, η Χαμάς κάνει ακριβώς αυτό που μπορεί να περιμένει κανείς από μια τρομοκρατική οργάνωση, δηλαδή προσπαθεί να ανασυνταχθεί και ανακτήσει τις θέσεις της», εκτίμησε ο απεσταλμένος.

Όμως αν υπάρξει «μια βιώσιμη εναλλακτική», «η Χαμάς θα αποτύχει και η Γάζα δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ στο μέλλον», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την προοπτική παλαιστινιακού κράτους, ο Τζάρεντ Κούσνερ εκτίμησε πως «η λέξη 'Κράτος' σημαίνει διάφορα πράγματα για διάφορους ανθρώπους».

«Αυτό στο οποίο επικεντρωνόμαστε προς το παρόν, είναι να δημιουργήσουμε μια κατάσταση κοινής ασφάλειας και οικονομικής ευκαιρίας για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους ώστε να μπορούν να ζουν ειρηνικά δίπλα δίπλα με βιώσιμο τρόπο», είπε.