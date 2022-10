Κουλέμπα: Ο τρομοκράτης Πούτιν μιλάει με πυραύλους

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι οι ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία έδειξαν ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «είναι ένας τρομοκράτης που συνομιλεί με πυραύλους».

"Πολλαπλοί ρωσικοί πυραύλοι σε όλη την Ουκρανία. Η μόνη τακτική του Πούτιν είναι ο τρόμος στις ειρηνικές πόλεις της Ουκρανίας, αλλά δεν θα διαλύσει την Ουκρανία. Αυτή είναι επίσης η απάντησή του σε όλους τους κατευναστές που θέλουν να μιλήσουν μαζί του για την ειρήνη: ο Πούτιν είναι ένας τρομοκράτης που συνομιλεί με πυραύλους», έγραψε ο Κουλέμπα στο Twitter.

Multiple Russian missile strikes across Ukraine. Putin’s only tactic is terror on peaceful Ukrainian cities, but he will not break Ukraine down. This is also his response to all appeasers who want to talk with him about peace: Putin is a terrorist who talks with missiles.