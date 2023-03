Κουλέμπα: Η Ουκρανία νίκησε τον «χειμερινό τρόμο» της Ρωσίας

Με αφορμή την έναρξη του πρώτου μήνα της άνοιξης, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρι Κουλέμπα, κάνει λόγο για την πέμπτη μεγάλη ήττα του Πούτιν, από την ημέρα της ρωσικής εισβολής στη χώρα. Σε ανάρτησή του στο facebook, ο Κουλέμπα τονίζει ότι «η Ουκρανία νίκησε τον χειμερινό τρόμο του» Ρώσου προέδρου.

«Επιβιώσαμε από τον πιο σκληρό χειμώνα στην ιστορία μας. Ήμασταν στο κρύο και στο σκοτάδι αλλά αδιάσπαστοι» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρεται στη βοήθεια των εταίρων και τη νίκη της ΕΕ, που δεν πάγωσε και χωρίς ρωσικό αέριο ενώ κάνει αναδρομή από τα πρώτα λεπτά της ρωσικής εισβολής, όταν οι Ουκρανοί επέδειξαν σθένος, τον παγκόσμιο συνασπισμό προς την Ουκρανία και τη διπλωματία αλλά και την απώλεια μέρους των κατεχόμενων εδαφών της Ουκρανίας από τη Ρωσία.

Ο Κουλέμπα σημειώνει πως «υπάρχει ακόμα ένας δύσκολος δρόμος για την τελική νίκη. Αλλά ξέρουμε ήδη πώς να κερδίσουμε. Πρέπει να δουλεύουμε για αυτό κάθε μέρα και να πιστεύουμε στην Ουκρανία».

Σε άλλη ανάρτησή του στο twitter ο Κουλέμπα ευχαριστεί τους εταίρους που στάθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι ο Πούτιν υπέστη ακόμα μια μεγάλη ήττα καθώς η Ευρώπη δεν «πάγωσε» τον χειμώνα, παρά τις ρωσικές προβλέψεις για το αντίθετο.

On March 1, 2023, Putin suffered another major defeat. Despite the cold, darkness, and missile strikes, Ukraine persevered and defeated his winter terror. Furthermore, Europe has not 'frozen' despite Russian predictions and mockery. I thank our partners for standing with Ukraine.