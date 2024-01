Κουλέμπα: Η Δύση θα πρέπει να λάβει μέτρα για τον περιορισμό της παραγωγής όπλων από την Ρωσία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα καλεί την Δύση να λάβει περισσότερα μέτρα για να περιορίσει την παραγωγή όπλων στην Ρωσία, όπου το 95% των κρίσιμης σημασίας εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στα ρωσικά οπλικά συστήματα παράγονται από δυτικές βιομηχανίες.

«Η Δύση θα πρέπει να φροντίσει σοβαρά να περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας στην παραγωγή όπλων», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ (Twitter) ο Ντμίτρο Κουλέμπα. «Σύμφωνα με ορισμένα στοιχεία, το 95% των κρίσιμης σημασίας ξένων εξαρτημάτων που συναντώνται σε κατεστραμμένα στην Ουκρανία ρωσικά όπλα προέρχονται από δυτικές χώρες», γράφει ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας.

The West must get serious about strangling Russia’s ability to produce weapons.



According to some data, up to 95% of the foreign-produced critical components found in Russian weapons destroyed in Ukraine come from Western countries.



These are not government actions but rather…