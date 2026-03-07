Το Κουβέϊτ μειώνει προληπτικά την παραγωγή πετρελαίου εν μέσω των εντάσεων με το Ιράν

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου και της διύλισης, μετά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Κουβέιτ και τις «ιρανικές απειλές για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από το στενό του Ορμούζ», όπως ανέφερε η Kuwait Petroleum Corporation (KPC) σε δήλωση το Σάββατο.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία δήλωσε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της «στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων και επιχειρησιακής συνέχειας».

Ανέφερε ότι η προσαρμογή ήταν αυστηρά προληπτική και θα επανεξεταζόταν ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ παρέμεινε έτοιμη να αποκαταστήσει τα επίπεδα παραγωγής μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.