Κόστα: Πρέπει να υλοποιήσουμε τη δέσμευση για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας

Το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ξεκινήσει να προετοιμάζει ο Αντόνιο Κόστα σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες όπως ανάφερε μέσω ανάρτησής του στο Χ. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι στις συνομιλίες του με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τονίζεται η ανάγκη να υλοποιηθεί η δέσμευση της κάλυψης των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας για την επόμενη διετία.

Συγκεκριμένα, είπε: «Προετοιμάζω το επερχόμενο EUCO στις τηλεφωνικές συνομιλίες μου με τους ηγέτες.

Μαζί έχουμε αντιμετωπίσει σημαντικές συναντήσεις στο παρελθόν - και θα αντιμετωπίσουμε κι άλλες. Και είμαστε και πάλι έτοιμοι να προσφέρουμε λύσεις. Στις προπαρασκευαστικές συνομιλίες μου με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ένα σαφές μήνυμα ξεχωρίζει: τον Οκτώβριο δεσμευτήκαμε να καλύψουμε τις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια. Τώρα πρέπει να μετατρέψουμε αυτή τη δέσμευση σε πραγματικότητα».