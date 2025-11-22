Κόστα: Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία τη Δευτέρα - Να διασφαλιστεί μια βιώσιμη ειρήνη

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια της Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα για να συζητήσουν μια ειρηνευτική πρόταση για την Ουκρανία που συντάχθηκε από τις ΗΠΑ, δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Το αμερικανικό προσχέδιο του 28-σημειακού σχεδίου περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι ουσιώδη για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», ανέφερε ο Κόστα σε ανάρτησή του στο Χ.

«Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε ώστε να διασφαλιστεί ότι μια μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη. Έχω προσκαλέσει όλους τους 27 ηγέτες της ΕΕ σε ειδική συνάντηση για την Ουκρανία στα περιθώρια της Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα τη Δευτέρα».

Ενστάσεις των Ευρωπαίων για τις παραχωρήσεις εδαφών και το «κούρεμα» του ουκρανικού στρατού στο σχέδιο Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι Ευρωπαίοι ηγέτες, σε κοινή ανακοίνωση το Σάββατο στο περιθώριο της G20, χαρακτήρισαν το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία, η οποία προσπαθεί να αποκρούσει τις ρωσικές δυνάμεις από το 2022, ως «βάση που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία».

Οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και του Καναδά και της Ιαπωνίας τόνισαν ότι τους ανησυχούν οι προτεινόμενοι περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι θα άφηναν τη χώρα ευάλωτη σε ενδεχόμενη επίθεση.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επανέλαβαν ότι «είμαστε ξεκάθαροι με την αρχή ότι δεν πρέπει να αλλάξουν τα σύνορα της Ουκρανίας με τη βία».

Παράλληλα, διαβεβαίωσαν ότι θα συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες.

Στο ανακοινωθέν δηλώνουν ότι «καλωσορίζουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ να φέρουν ειρήνη στην Ουκρανία» και σημειώνουν ότι η αρχική εκδοχή του σχεδίου «περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι ουσιώδη για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη». Προσθέτουν ότι θεωρούν το κείμενο «βάση που θα απαιτήσει πρόσθετη δουλειά» και εκφράζουν ετοιμότητα «να εμπλακούν» ώστε μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία να είναι βιώσιμη.

Υπογραμμίζεται ακόμη ότι οποιοδήποτε μέρος του σχεδίου αφορά την ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα πρέπει πρώτα να λάβει την έγκρισή τους.

Τη δήλωση υπογράφουν οι Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα για την ΕΕ, όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, όπως και οι πρωθυπουργοί του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, της Ιρλανδίας Μίχαλ Μάρτιν, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, της Ολλανδίας Ντικ Σχόοφ, της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα της G7 και Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ προκειμένου να συζητήσουν ένα αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μποϊκόταρε τη Σύνοδο.

Η κοινή δήλωση που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Η κοινή δήλωση, που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη σύνοδο της G20, αναφέρει:

Το αρχικό προσχέδιο του 28 σημείων σχεδίου περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Πιστεύουμε, επομένως, ότι το προσχέδιο αποτελεί μια βάση που θα χρειαστεί περαιτέρω επεξεργασία.

Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε ενεργά, ώστε να διασφαλιστεί ότι μια μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη. Είμαστε ξεκάθαροι ως προς την αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας. Μας ανησυχούν επίσης οι προτεινόμενοι περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, που θα άφηναν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση.

Επαναλαμβάνουμε ότι η εφαρμογή στοιχείων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα απαιτούσε τη συναίνεση των μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αντίστοιχα.

Εκμεταλλευόμαστε αυτή την ευκαιρία για να υπογραμμίσουμε τη δύναμη της σταθερής υποστήριξής μας προς την Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε στενά με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες.»

Μέρτς: Κατέστησα σαφές στον Τραμπ ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι είχε καταστήσει σαφές στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σε μια μακρά τηλεφωνική συνομιλία την Παρασκευή το βράδυ.

«Αν η Ουκρανία χάσει αυτόν τον πόλεμο και πιθανώς καταρρεύσει, θα έχει αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή πολιτική συνολικά, σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Και γι’ αυτό είμαστε τόσο αφοσιωμένοι σε αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο Μερτς μετά τη σύνοδο κορυφής της G20 στη Γιοχάνεσμπουργκ.

«Του κατέστησα σαφές αυτή τη θέση (στον Τραμπ)».