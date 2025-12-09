Α. Κόστα: Επιστολή στους ηγέτες της ΕΕ ενόψει της Συνόδου της 18ης Δεκεμβρίου - Η ατζέντα

Επιστολή προς τους ηγέτες της ΕΕ ενόψει της Συνόδου Κορυφής στις 18 Δεκεμβρίου και της Συνόδου Κορυφής ΕΕ- Δυτικών Βαλκανίων που λάβει χώρα στις 17 Δεκεμβρίου, απέστειλε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, θέτοντας την ατζέντα της συζήτησης.

Το πρώτο θέμα που θα συζητήσουν οι ηγέτες είναι το Ουκρανικό, με τον Αντόνιο Κόστα να τονίζει ότι «θα πρέπει να αποφασίσουν» για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας. Στη συζήτηση θα συμμετέχει και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεση δράση της ΕΕ. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου δεσμευτήκαμε να αντιμετωπίσουμε τις επείγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για την περίοδο 2026-2027, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών και αμυντικών της προσπαθειών. Στην επόμενη συνεδρίασή μας πρέπει να αποφασίσουμε, βάσει της εν εξελίξει προπαρασκευαστικής εργασίας, πώς θα υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση».

Όπως γράφει στην επιστολή του οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία συνεχίζονται, γι' αυτό και «ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της εξίσωσης πρέπει να είναι η αυξημένη πίεση στη Ρωσία».

Το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα που θα συζητήσουν οι ηγέτες. Όπως τονίζει ο κ. Κόστα στην επιστολή, «θα απαιτηθεί εντατική εργασία για να επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος του 2026 σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ και τη χρηματοδότησή του. Η τήρηση αυτού του χρονοδιαγράμματος είναι σημαντική».

Επιπλέον, ο ίδιος θέτει στην ατζέντα τη συζήτηση για την πρόοδο που έχουν σημειώσει ορισμένες χώρες που βρίσκονται στο δρόμο προς την ένταξή τους στην ΕΕ και σημειώνει ότι, «δεδομένης της προόδου που έχουν σημειώσει ορισμένες υποψήφιες χώρες στις ενταξιακές τους πορείες, ενδέχεται να πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για ένταξη».

Παράλληλα, οι ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη γεωοικονομική κατάσταση και τις επιπτώσεις της στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, με τον ίδιο να τονίζει ότι «είναι σημαντικό να συζητήσουμε τις πιέσεις, αλλά και τις ευκαιρίες, που προκύπτουν σε έναν κόσμο με αυξανόμενο γεωοικονομικό ανταγωνισμό και όπου οι κανόνες των οικονομικών σχέσεων και οι παραδοσιακές συμπράξεις δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται δεδομένες».

Τα ερωτήματα που θα τεθούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης, όπως τέθηκαν από τον ίδιο, είναι το «Πώς μπορεί η ΕΕ να προστατευτεί καλύτερα από εξωτερικές οικονομικές και πολιτικές πιέσεις; Πώς επιταχύνουμε την ατζέντα μας για διαφοροποίηση του εμπορίου; Πώς αποκτά η ΕΕ τον αναγκαίο βαθμό στρατηγικής αυτονομίας ώστε οι οικονομίες μας να παραμείνουν ανταγωνιστικές;»

Επιπλέον, οι ηγέτες θα συζητήσουν και για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή που «απαιτεί τη συνεχή προσοχή μας», όπως τονίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τέλος, στη Σύνοδο Κορυφής στις 18 Δεκεμβρίου οι ηγέτες θα προχωρήσουν στην αποτίμηση των προηγούμενων αποφάσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή 'Αμυνα και Ασφάλεια, αλλά και στην αποτίμηση των προηγούμενων συμπερασμάτων για τη μετανάστευση, στηριζόμενοι στην επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής για το θέμα.