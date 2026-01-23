Κόσοβο: 109 συλλήψεις για νοθεία ψήφων - Έρευνα οδηγεί σε επανακαταμέτρηση

Περισσότερα από 100 άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτα για νοθεία ψήφων στις εκλογές της 28ης Δεκεμβρίου στο Κόσοβο, ανακοίνωσαν οι εισαγγελείς, στο πλαίσιο ερευνών που οδήγησαν σε επανακαταμέτρηση και ενδέχεται να καθυστερήσουν τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Οι έρευνες δεν αναμένεται να ανατρέψουν τη νίκη του κόμματος του εν ενεργεία πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι, καθώς, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι ύποπτοι κατηγορούνται ότι άλλαξαν ψήφους μεταξύ υποψηφίων στις επιμέρους λίστες των κομμάτων - και όχι μεταξύ διαφορετικών κομμάτων - στο πλαίσιο του συστήματος απλής αναλογικής.

Ωστόσο, το ζήτημα θεωρείται σοβαρό πλήγμα για τη νεαρή χώρα, η οποία επιδιώκει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το γραφείο του Κούρτι δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Ο Μπεντρί Χάμζα, επικεφαλής του δεύτερου μεγαλύτερου πολιτικού σχηματισμού της χώρας, του Δημοκρατικού Κόμματος του Κοσόβου, χαρακτήρισε τις αποκλίσεις «βαθιά ανησυχητικές».

Η Εκλογική Επιτροπή του Κοσόβου ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε προκαταρκτικές έρευνες πριν από δύο εβδομάδες, αφού έλεγχοι σε βίντεο από ορισμένα κέντρα καταμέτρησης αποκάλυψαν παρατυπίες.

Τη Δευτέρα διέταξε πλήρη επανακαταμέτρηση των ψήφων, δηλώνοντας ότι προβλήματα είχαν εντοπιστεί σε πολλαπλές τοποθεσίες.

Την Παρασκευή, ο επικεφαλής εισαγγελέας στη νότια πόλη Πρίζρεν, Πέτριτ Κριεζίου, δήλωσε ότι 109 ύποπτοι συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι αλλοίωσαν ψήφους εκεί, προκειμένου να ευνοήσουν συγκεκριμένους υποψηφίους σε λίστες που είχαν καταρτιστεί από μεμονωμένα κόμματα.

Οι ύποπτοι ήταν αξιωματούχοι, γνωστοί ως εκλογικοί αντιπρόσωποι, που είχαν επιλεγεί από τα κόμματα για την καταμέτρηση των ψήφων, σύμφωνα με το εκλογικό σύστημα του Κοσόβου. Ορισμένοι φέρονται να έλαβαν δωροδοκίες, ενώ, όπως πρόσθεσε ο Κριεζίου, εμπλέκονταν αξιωματούχοι και από τα τέσσερα μεγάλα κόμματα.

«Θα ήταν αδύνατο να αλλοιωθούν αυτές οι ψήφοι αν δεν υπήρχε συμβιβασμός εκ μέρους των επιτρόπων και από τα τέσσερα μεγαλύτερα κόμματα», δήλωσε ο Κριεζίου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Πλέον έχουμε συνεργάσιμους μάρτυρες που έχουν εξηγήσει τις μεθόδους πίεσης που ασκήθηκαν και κάποιοι έχουν αποκαλύψει λεπτομέρειες για το ποιοι έλαβαν και ποιοι προσέφεραν δωροδοκίες», πρόσθεσε.

Παρόμοιες συλλήψεις αναμένονται και σε άλλες πόλεις, δήλωσαν αξιωματούχοι στο Reuters.

«Η χειραγώγηση ψήφων υπέρ υποψηφίων βουλευτών αποτελεί μεγάλη ντροπή για το Κόσοβο», δήλωσε ο πολιτικός σχολιαστής Ιλίρ Ντέντα. «Έχει διαβρώσει την εμπιστοσύνη του κοινού στις εκλογικές διαδικασίες».

Την Παρασκευή, η εκλογική επιτροπή ανακοίνωσε ότι είχε επανακαταμετρήσει περισσότερες από τις μισές ψήφους και μέχρι στιγμής μόνο ένας υποψήφιος έχασε την έδρα του προς όφελος άλλου υποψηφίου του ίδιου κόμματος ως αποτέλεσμα της διαδικασίας.

Οι περισσότεροι από τους υποψηφίους που φέρεται να ωφελήθηκαν από τις επιπλέον ψήφους έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.