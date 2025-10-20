Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μαζί με τη Βρετανία, φαίνεται να πλησιάζουν σε συμφωνία για τη χορήγηση άτοκου δανείου 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, εξασφαλισμένου με παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, σε μια κίνηση που θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση των αμυντικών προσπαθειών του Κιέβου, σύμφωνα με τον Guardian.

Η πρόταση της Κομισιόν συζητήθηκε πρόσφατα στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7 στην Ουάσινγκτον και αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Η συμμετοχή των ΗΠΑ παραμένει αβέβαιη, παρά τη σημαντική πολιτική και νομική σημασία της υποστήριξής τους.

Το σχέδιο προβλέπει ότι η ΕΕ θα παρέχει άτοκο δάνειο στην Ουκρανία με βάση τα ρωσικά παγωμένα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Euroclear, με την προϋπόθεση ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν για πολεμικές αποζημιώσεις από τη Ρωσία μετά τη λήξη της σύγκρουσης.

Ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ τόνισε ότι η πρόταση δεν συνιστά δήμευση. Η Ουκρανία, αντιμετωπίζοντας ετήσιο έλλειμμα λόγω του πολέμου, έχει ανάγκη επειγόντως εξωτερικής χρηματοδότησης, εκτιμώντας ότι θα χρειαστεί 50 δισ. δολάρια για το 2026, με κρίσιμη την οικονομική στήριξη από τον Απρίλιο του ίδιου έτους.

Το Βέλγιο, που φιλοξενεί παγωμένα περιουσιακά στοιχεία ύψους 183 δισ. ευρώ στην Euroclear, ζητά διαβεβαιώσεις ότι δεν θα αναλάβει μόνο του τον οικονομικό κίνδυνο και πιέζει για αντίστοιχες ενέργειες από την G7.

Μέχρι σήμερα, Βρετανία και ΕΕ δίνουν στην Ουκρανία τα κέρδη από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, στοχεύοντας συνολικά σε 45 δισ. ευρώ.

Ένα προσχέδιο κειμένου για τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ προτείνει ανάπτυξη λεπτομερούς σχεδίου χρήσης των περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Το σχέδιο βασίζεται σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και αξιοποιεί μηχανισμό της συνθήκης της ΕΕ για να αποτραπεί το βέτο μιας φιλορωσικής χώρας, όπως η Ουγγαρία, στην ανανέωση κυρώσεων. Παράλληλα, νομικοί αμφιβάλλουν για τη νομιμότητα της μεταφοράς της απόφασης σε ψηφοφορία με πλειοψηφία αντί ομόφωνης έγκρισης.