Στο πλαίσιο της συνάντησης του Τούρκου ΥΠΕΞ με εκπροσώπους των τοπικών και ξένων ΜΜΕ την Πέμπτη, ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε και στο θέμα ενός πιθανού τριμερούς συμφώνου Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, που απασχολεί τον τελευταίο καιρό τη διεθνή επικαιρότητα.

Ο Χακάν Φιντάν επιβεβαίωσε ότι η Τουρκία διεξάγει συνομιλίες με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία για να ενταχθεί σε μια αμυντική συμμαχία που ιδρύθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν έχει υπογραφεί ακόμη κάποια συμφωνία, αλλά οι συζητήσεις και οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Είναι ενδιαφέρον ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι το «όραμα» του προέδρου Ερντογάν είναι «ευρύτερο, πιο ολοκληρωμένο και στοχεύει στη δημιουργία μιας ευρύτερης πλατφόρμας». Η δήλωση του Φιντάν ήταν η πρώτη από την πλευρά της Άγκυρας που επιβεβαιώνει ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται.

Ευρύτερη αμυντική συμμαχία

Ο Φιντάν σημείωσε ότι το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό και ανέφερε ότι ο στόχος της Τουρκίας είναι «να δημιουργήσει μια πιο ολοκληρωμένη περιφερειακή πλατφόρμα ασφάλειας». Σημείωσε, δε, ότι όλοι οι Τούρκοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πιστεύουν ότι «η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή εξαρτώνται από τη σύμπραξη και την ποιοτική συνεργασία των χωρών της περιοχής».

Το πόσο πιθανόν είναι ένα τέτοιο σύμφωνο και κυρίως μία προσέγγιση της Τουρκίας με τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του Περσικού Κόλπου δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο. Πάντως η Άγκυρα φαίνεται να συνεχίζει τις επαφές της με τον πρίγκηπα Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας.

Πηγή: Deutsche Welle