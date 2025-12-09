Κονγκό: 200.000 άμαχοι σε φυγή καθώς οι αντάρτες M23 προελαύνουν προς στρατηγική πόλη

Περίπου διακόσιες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό τις τελευταίες ημέρες, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, καθώς οι αντάρτες του M23, που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα, προελαύνουν προς μια στρατηγικής σημασίας πόλη - μόλις λίγες ημέρες μετά την τελετή στο Λευκό Οίκο όπου ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξένησε τους ηγέτες Ρουάντας και Κονγκό για να κηρύξουν την ειρήνη.





AP Photo/Evan Vucci

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο ΟΗΕ ανέφερε ότι τουλάχιστον 74 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, κυρίως άμαχοι, και 83 έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία με τραύματα από τις κλιμακούμενες συγκρούσεις στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

Τοπικοί αξιωματούχοι και κάτοικοι δήλωσαν ότι οι αντάρτες του M23, τους οποίους η Ρουάντα υποστηρίζει, προελαύνουν προς την παραλίμνια πόλη Uvira, στα σύνορα με το Μπουρούντι, και συγκρούονται με τις δυνάμεις του Κονγκό και με τις τοπικές πολιτοφυλακές Wazalendo σε χωριά βόρεια της πόλης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φιλοξένησε τους προέδρους της Ρουάντας και του Κονγκό στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, σε μια τελετή για την υπογραφή συμφωνίας που επιβεβαιώνει δεσμεύσεις - με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ — για τον τερματισμό του πολέμου.

«Σήμερα πετυχαίνουμε εκεί όπου τόσοι άλλοι απέτυχαν», είπε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του έβαλε τέλος σε μια σύγκρουση τριών δεκαετιών που έχει οδηγήσει στον θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων.

Το Reuters μετέδωσε τη Δευτέρα ότι οι αντάρτες είχαν καταλάβει την πόλη Luvungi, η οποία αποτελούσε την πρώτη γραμμή από τον Φεβρουάριο, και ότι σφοδρές μάχες βρίσκονταν σε εξέλιξη κοντά στα χωριά Sange και Kiliba, πιο νότια στον δρόμο προς την Uvira.

Η Ρουάντα αρνείται ότι υποστηρίζει τους αντάρτες στο Κονγκό, αν και η Ουάσινγκτον και τα Ηνωμένα Έθνη δηλώνουν ότι υπάρχουν σαφείς αποδείξεις της υποστήριξης αυτής. Πριν από την τελευταία κλιμάκωση, η σύγκρουση είχε ήδη εκτοπίσει τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αν οι αντάρτες είχαν καταλάβει το Sange. Ένας τοπικός αξιωματούχος και αρκετοί κάτοικοι δήλωσαν ότι εγκατέλειψαν την περιοχή ενόψει της αναμενόμενης προέλασης του M23. Η ομάδα M23 ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε την πόλη. Εκπρόσωπος του στρατού του Κονγκό δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε αργά τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ «ανησυχούν βαθιά» για τη συνεχιζόμενη βία. «Η Ρουάντα, η οποία συνεχίζει να παρέχει στήριξη στο M23, πρέπει να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Σε ομιλία του τη Δευτέρα ενώπιον των βουλευτών, ο πρόεδρος του Κονγκό Φελίξ Τσισεκεντί κατηγόρησε τη Ρουάντα ότι παραβιάζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στην Ουάσινγκτον.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά την κατάσταση, εργάζεται με τις κυβερνήσεις του Κονγκό και της Ρουάντας, και ότι «ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές και στις δύο πλευρές ότι θα κρίνει από την εφαρμογή των δεσμεύσεων, και, όπως είπε, αναμένει άμεσα αποτελέσματα».