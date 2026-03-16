Συμβούλιο υπουργών Ενέργειας ΕΕ

Με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν εκτάκτως σήμερα, Δευτέρα, αναζητώντας «ασπίδα προστασίας» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο ράλι των τιμών.

Η σύρραξη στο Ιράν έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή αναστάτωση την εφοδιαστική αλυσίδα, με τις τιμές του φυσικού αερίου να καταγράφουν άλμα άνω του 50% από την έναρξη των εχθροπραξιών, ενώ το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει «παγώσει» το εμπόριο του LNG και απειλεί με παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση.

Το «πακέτο» της Κομισιόν

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμένεται να παρουσιάσει μια λίστα έκτακτων παρεμβάσεων πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης.

Συγκεκριμένα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο επιβολής πλαφόν στο φυσικό αέριο για να ανακοπεί η κερδοσκοπία, απελευθέρωση επιπλέον δικαιωμάτων ρύπων (CO2) για τη συγκράτηση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής, μείωση εθνικών φόρων και τελών στους λογαριασμούς ενέργειας και χαλάρωση των κανόνων για τη στήριξη των ενεργοβόρων βιομηχανιών.

«Είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί μια λύση που να ταιριάζει σε όλους», προειδοποιεί η Joanna Pandera, πρόεδρος του Forum Energii, τονίζοντας ότι το διαφορετικό ενεργειακό μείγμα κάθε χώρας καθιστά την κοινή γραμμή μια σύνθετη εξίσωση.

Πίσω από τις κλειστές πόρτες, η ανησυχία για τη συνοχή της Ένωσης είναι διάχυτη, καθώς χώρες όπως η Ιταλία πιέζουν για οριζόντια ευρωπαϊκή παρέμβαση, ενώ άλλες προτιμούν εθνικές επιδοτήσεις.

Ωστόσο, η λύση των εθνικών κρατικών ενισχύσεων εγκυμονεί κινδύνους, καθώς οι πλουσιότερες χώρες, με πρώτη τη Γερμανία (που δαπάνησε 158 δισ. ευρώ στην προηγούμενη κρίση), έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν τις οικονομίες τους, σε αντίθεση με τα φτωχότερα κράτη-μέλη που δεν διαθέτουν τέτοια δημοσιονομικά περιθώρια.