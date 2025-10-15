Κομισιόν για συμμετοχή Τουρκίας στο SAFE: Έχει κάνει αίτηση – Υπάρχουν ανησυχίες από κράτη μέλη

Για πιθανή πίεση που ασκείται από τη Γερμανία προς την Ελλάδα, σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, ρωτήθηκε σήμερα στη συνέντευξη Τύπου της Κομισιόν ο εκπρόσωπος Τύπου για θέματα Άμυνας, Τόμας Ρενιέρ.

Συγκεκριμένα, απαντώντας, ο Τ. Ρενιέρ δήλωσε ότι η Επιτροπή έχει λάβει αίτημα από την Τουρκία όπως και από τη Νότια Κορέα για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Για να ενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα θα πρέπει όπως είπε να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία.

«Εάν η Επιτροπή υποστηρίξει την ένταξη της Τουρκίας στο SAFE, αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω των συνήθων διαδικασιών μας. Δηλαδή, θα πρέπει να υιοθετήσουμε μία σύσταση την οποία θα αποστείλουμε στο Συμβούλιο. Εάν το Συμβούλιο εγκρίνει αυτή τη σύσταση, τότε θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διμερείς διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE», δήλωσε.

Παράλληλα, ο ίδιος δήλωσε ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στον κανονισμό, ο οποίος διασφαλίζει τα συμφέροντα των κρατών μελών της ΕΕ και έκανε λόγο για «ανησυχίες» που ενστερνίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των κρατών-μελών μας. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στον κανονισμό μας, ώστε να διασφαλίζεται ότι καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να δράσει ενάντια στα συμφέροντα ενός κράτους-μέλους ή της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ισχύει πάντα», τόνισε ο κ. Ρενιέρ.