Κομισιόν για επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Ευκαιρία για μια δημοκρατική μετάβαση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε σήμερα ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, «δημιουργούν την ευκαιρία για μια δημοκρατική μετάβαση» στη χώρα.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, υπενθύμισε ότι ο Νικολά Μαδούρο δεν διαθέτει τη νομιμοποίηση ενός δημοκρατικά εκλεγμένου ηγέτη και πρόσθεσε, ότι τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου δημιουργούν την ευκαιρία για μια δημοκρατική μετάβαση, την οποία θα πρέπει να οδηγήσει ο λαός της Βενεζουέλας. Ταυτόχρονα, η Πάολα Πίνιο υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως επισημαίνεται στη δήλωση που υιοθέτησαν χθες οι 26 χώρες της ΕΕ (πλην της Ουγγαρίας). Η ίδια, ωστόσο, αρνήθηκε να χαρακτηρίσει την αμερικανική δράση στη Βενεζουέλα, ως εισβολή, επέμβαση, ή επιθετική ενέργεια.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίπνερ, τόνισε ότι «ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός» και υπογράμμισε ότι η χώρα θα πρέπει να αποκαταστήσει τη δημοκρατία και να ανοίξει τον δρόμο για την έξοδο από τη σημερινή κρίση». Όπως σημείωσε, η ΕΕ σέβεται τη νομιμότητα αυτών που εξελέγησαν δημοκρατικά στη Βενεζουέλα, ενώ τα επόμενα βήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν διάλογο με στόχο μια δημοκρατική μετάβαση. Στο διάλογο αυτό θα πρέπει να συμμετέχουν ο Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια, ο οποίος ζει εξόριστος στην Ισπανία, καθώς και η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.