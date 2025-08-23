Κομισιόν: Φωταγωγήθηκε με την ουκρανική σημαία προς τιμήν της Ημέρας Ανεξαρτησίας της χώρας

Με την ουκρανική σημαία φωταγωγήθηκε το Berlaymont, το κτίριο στις Βρυξέλλες όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της Κομισιόν προς τιμήν της αυριανής Ημέρας Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

«Είμαστε μαζί στην οικοδόμηση ενός λαμπρότερου μέλλοντος», ανέφερε στην ανάρτησή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Την παραμονή της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, φωταγωγήσαμε τα κεντρικά μας γραφεία στο Berlaymont.

Σε ένδειξη τιμής στο θάρρος, τον πόνο και την ελπίδα ενός έθνους που διανύει έναν δύσκολο δρόμο.

Είμαστε μαζί στην οικοδόμηση ενός λαμπρότερου μέλλοντος.