Κομισιόν: Δωρεά χρημάτων για σχολικά λεωφορεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δωρίζει 14 εκατ. ευρώ για την αγορά και τη μεταφορά σχολικών λεωφορείων για την Ουκρανία, καθώς και επιπλέον 120 λεωφορεία «για να μεταφέρουν τα παιδιά της Ουκρανίας με ασφάλεια στο σχολείο».

«Περίπου 5,7 εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ουκρανία έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο της Ρωσίας, ο οποίος έχει επίσης οδηγήσει σε ζημιές ή καταστροφή χιλιάδων σχολείων και εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων», ανέφερε η Κομισιόν.

We are sending buses to bring Ukrainian children safely to school.



120 have been donated via our solidarity campaign by 🇪🇪🇫🇮🇦🇹🇩🇪🇱🇺.



We are also donating €14 million to purchase and transport school buses, bringing the total to more than 240 buses.



More are coming ↓