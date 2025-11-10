Κομισιόν: Αναμένουμε διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ για την εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις στην ενέργεια

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Ενέργειας, Άννα Κάιζα, σχολίασε τις δηλώσεις περί συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών – Ουγγαρίας για εξαίρεση της Βουδαπέστης από το πλαίσιο των αμερικανικών ενεργειακών κυρώσεων, τονίζοντας πως η Κομισιόν αναμένει επίσημες λεπτομέρειες από την Ουάσιγκτον πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε αξιολόγηση.

«Δεν έχουμε συγκεκριμένο σχόλιο προς το παρόν», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Κάιζα, υπενθυμίζοντας ότι «η Επιτροπή πρότεινε το σχέδιο REPowerEU το περασμένο καλοκαίρι, με στόχο τη σταδιακή και αποτελεσματική διακοπή των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027».

Η ίδια σημείωσε ότι, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πακέτων κυρώσεων του 2022, θεσπίστηκε απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου, με εξαίρεση για την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, ώστε να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια των δύο χωρών.

«Αυτό σημαίνει ότι τόσο η Σλοβακία όσο και η Ουγγαρία μπορούν, βάσει αυτής της εξαίρεσης, να συνεχίσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, από την πλευρά μας», είπε, προσθέτοντας ότι «θα γνωρίζουμε περισσότερα μόλις δημοσιευθεί η σχετική απαλλαγή από τις αμερικανικές αρχές, οπότε και θα μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί».

Υπενθυμίζεται ότι, η τοποθέτησή της ήρθε μετά τις δηλώσεις των προέδρων των ΗΠΑ και της Ουγγαρίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βίκτορ Όρμπαν, αντίστοιχα, για εξαίρεση της Βουδαπέστης από την υποχρέωση τερματισμού των εισαγωγών ρωσικής ενέργειας, στο πλαίσιο των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Κρεμλίνου.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον διαχωρισμό της ουγγρικής θέσης, η κ. Κάιζα διευκρίνισε ότι «πρέπει να διακρίνουμε τα προσωρινά καθεστώτα κυρώσεων από τη νομοθεσία REPowerEU που έχει προτείνει η Επιτροπή».

«Το REPowerEU βρίσκεται ακόμη σε τεχνικά τριμερή, και ελπίζουμε να έχουμε πλήρη συμφωνία και νομοθεσία έως το τέλος του έτους. Αυτό θα αποτελέσει μόνιμο πλαίσιο, ενώ τα καθεστώτα κυρώσεων, τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα αμερικανικά, είναι εκ φύσεως προσωρινά», υπογράμμισε.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι υπήρξαν «αντικρουόμενες αναφορές από τις δύο πλευρές σχετικά με το περιεχόμενο, τον χρόνο και τη διάρκεια αυτής της απαλλαγής», καταλήγοντας πως «πρέπει να μάθουμε περισσότερα πριν μπορέσουμε να πούμε κάτι παραπάνω».