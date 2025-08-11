Κολομβία: Πέθανε ο γερουσιαστής Ουρίμπε Τουρμπάι, που είχε πυροβοληθεί σε προεκλογική ομιλία

Ο Κολομβιανός γερουσιαστής Μιγκέλ Ουρίμπε Τουρμπάι, οποίος πυροβολήθηκε τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας στη Μπογκοτά, κατέληξε από τα τραύματα του, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η σύζυγος του.

«Ζητώ από τον Θεό να μου δείξει τον δρόμο για να μάθω να ζω χωρίς εσένα», έγραψε η σύζυγός του Μαρία Κλαούντια Ταραζόνα σε ανάρτηση της στα social media. «Αναπαύσου εν ειρήνη, αγάπη της ζωής μου, θα φροντίσω τα παιδιά μας».

Ο Ουρίμπε Τουρμπάι πυροβολήθηκε τρεις φορές, (2 από αυτές στο κεφάλι), ενώ έδινε προεκλογική ομιλία στις 7 Ιουνίου. Ο 39χρονος ήταν υποψήφιος για την προεδρία από την δεξιά αντιπολίτευση

Έξι άτομα έχουν διωχθεί για την επίθεση, ενώ ένας ανήλικος που συνεργαζόταν στην έρευνα δραπέτευσε από κέντρο κράτησης.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο Κριστιάν Καμίλο Γκονζάλεζ Αρδίγια, γνωστός ως «El Costeño», τον οποίο οι αρχές θεωρούν ως τον σχεδιαστή και οργανωτή της επίθεσης και θεωρούν ότι είναι καθοριστικός για να βοηθήσει τους ερευνητές να εντοπίσουν τους εγκέφαλους της επίθεσης.

Ποιος ήταν

Σύμφωνα με το Reuters, ο θάνατος του Ουρίμπε προσθέτει μια ακόμη τραγωδία στην ταραχώδη ιστορία της οικογένειάς του. Η μητέρα του, η δημοσιογράφος Ντιάνα Τούρμπαϊ, σκοτώθηκε το 1991 κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης επιχείρησης διάσωσης, μετά την απαγωγή της από το καρτέλ του Μεντεγίν, με επικεφαλής τον βαρόνο των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ.

Ο ίδιος ο Ουρίμπε γνώρισε ραγδαία πολιτική άνοδο, καθιερώθηκε ως βουλευτής του δεξιού κόμματος Δημοκρατικό Κέντρο και υποψήφιος για την προεδρία, γνωστός για την οξεία κριτική του προς την κυβέρνηση του αριστερού προέδρου Γουστάβο Πέδρο.

Σε ηλικία 25 ετών, εκλέχθηκε μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Μπογκοτά, όπου ήταν εξέχων αντίπαλος του Πέδρο, τότε δημάρχου της πρωτεύουσας, επικρίνοντας τον τρόπο με τον οποίο χειριζόταν τη διαχείριση των απορριμμάτων και τα κοινωνικά προγράμματα.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2022, ο Ουρίμπε ηγήθηκε της λίστας του Δημοκρατικού Κέντρου για τη Γερουσία με το σύνθημα «Πρώτα η Κολομβία», κερδίζοντας μια έδρα στη Βουλή.

Η οικογένειά του κατέχει εξέχουσα θέση στην κολομβιανή πολιτική. Ο παππούς του από τη μητέρα του, Χούλιο Σεζάρ Τούρμπαϊ, ήταν πρόεδρος της Κολομβίας από το 1978 έως το 1982, ενώ ο παππούς του από τον πατέρα του, Ροντρίγκο Ουρίμπε Ετσαβάρια, ηγήθηκε του Φιλελεύθερου Κόμματος και υποστήριξε την επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία του Βιρτζίλιο Μπάρκο το 1986.